'홍명보 감독 보란 듯' 최종명단 다음 날 포르투갈 리그 '7호골' 폭발... 이현주 무력시위

이현주가 포르투갈 프리메이라리가 최종전에서 쐐기골을 터뜨리며 팀의 3-1 승리에 기여했다. 그는 이번 득점으로 리그 30경기 7골 3도움이라는 좋은 성적을 기록했다. 비록 홍명보 감독이 발표한 월드컵 최종 명단에는 들지 못했지만, 이현주는 소속팀에서 큰 성장을 위한 발판을 마련했다.

이현주. /사진=아로카 SNS

이현주의 골 세리머니. /사진=아로카 SNS

'나도 대한민국 축구의 미래!'

또 한 명의 '특급 유망주' 이현주(23·FC아로카)가 리그 최종전에서도 확실한 눈도장을 찍었다.

이현주의 소속팀 아로카는 17일(한국시간) 포르투갈 아로카 시립경기장에서 열린 포르투갈 프리메이라리가 최종 34라운드 톤델라와 홈 경기에서 3-1 완승을 거뒀다. 이로써 아로카는 12승6무16패(승점 42), 리그 8위로 시즌을 마쳤다.

이날 한국의 공격형 미드필더 이현주는 후반 18분 교체로 투입, 팀이 2-1로 앞선 후반 40분 쐐기골을 책임졌다. 페널티박스 안에서 딜런 난딘의 패스를 받은 이현주는 상대 수비수 한 명까지 제친 뒤 침착한 슈팅을 날려 골망을 흔들었다. 두 골차로 달아난 아로카는 여유롭게 경기를 마무리해 홈 승리를 챙겼다.

이외에도 이현주는 출전시간 27분 동안 볼터치 21회, 드리블 성공 1회, 공격 지역에서 패스 2회 등을 올렸다. 축구통계매체 풋몹은 이현주에게 좋은 평점 7.4를 부여했다.

이번 득점으로 이현주는 리그 30경기 7골 3도움이라는 좋은 성적표를 남겼다.

이현주의 2025~2026시즌 성적표. /사진=아로카 SNS,A AI 제작 이미지.

K리그1 포항 스틸러스 유스 출신 이현주는 지난 2022년 독일 명문 바이에른 뮌헨으로 이적해 많은 주목을 받았다. 하지만 치열한 경쟁에 밀려 자리를 잡지 못했고, 2023~2024시즌 베헨 비스바덴, 2024~2025시즌 하노버96(이상 독일) 등에서 임대 생활을 보냈다. 지난 해 여름에는 뮌헨에 합류하지 않고 아로카 이적을 택했다.

포르투갈 매체 헤코르드에 따르면 아루카는 이현주의 이적료로 150만 유로(약 25억 원)를 썼는데, 이는 구단 역대 최고 이적료에 해당한다. 이현주도 첫 시즌부터 좋은 공격 포인트를 올려 팀 기대에 부응했다.

앞서 이현주는 지난 2024년 11월 홍명보 감독의 부름을 받아 A대표팀에 승선, 쿠웨이트전에서 꿈에 그리던 A매치 데뷔전을 치렀다. 그러나 아쉽게도 그 이후 대표팀과 좀처럼 인연이 닿지 않았다.

홍명보 한국 축구대표팀 감독. /사진=뉴시스 제공

올 시즌 소속팀에서의 빼어난 활약에도 불구하고, 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 최종 명단 승선은 끝내 불발됐다. 전날(16일) 홍명보 감독이 발표한 26인 최종 명단을 살펴보면, 이현주와 같은 2선 포지션에는 김진규(전북 현대), 양현준(셀틱), 이동경(울산 HD), 엄지성(스완지 시티), 배준호(스토크 시티) 등 쟁쟁한 자원들이 이름을 올렸다.

월드컵 명단 제외는 아쉬웠지만, 이현주의 시즌은 실패가 아니었다. 소속팀에서 더 큰 성장을 위한 발판을 마련했다.