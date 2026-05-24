'수빈쿵야, 준순쿵야 등' 두산 베어스, 쿵야 레스토랑즈와 손잡고 팬들과 함께한다

두산 베어스가 넷마블 엠엔비의 인기 캐릭터 IP인 '쿵야 레스토랑즈'와 협력하여 콜라보 상품을 지난 22일 NOL MD샵을 통해 출시했다. 이번 콜라보 상품은 유니폼, 볼캡, 응원타월 등 총 9종으로 구성되었으며, 특히 '수빈쿵야', '준순쿵야'와 같이 선수 이름과 쿵야를 결합한 유니폼 커스텀 마킹 키트도 마련했다. 두산은 내달 2일부터 3일까지 잠실야구장에 '쿵야 레스토랑즈 두산베어스점'을 오픈하여 팬들을 맞이할 예정이다.

두산 베어스 쿵야 레스토랑즈 굿즈 안내 그래픽. /그래픽=두산 베어스 제공

두산 베어스가 넷마블의 엠엔비(MNB) 인기 캐릭터 IP(지식재산권) '쿵야 레스토랑즈'와 콜라보 상품을 지난 22일 NOL MD샵을 통해 출시했다.

이번 콜라보 상품은 ▲양파쿵야·주먹밥쿵야 레플리카 유니폼(2종) ▲볼캡(2종) ▲응원타월 ▲기념구 ▲봉제키링 인형 2종 ▲봉제 머리띠 등 총 9종으로 구성됐다.

특히 '수빈쿵야', '준순쿵야' 등 선수 이름과 쿵야를 결합한 유니폼 커스텀 마킹 키트를 마련했다.

두산은 "기존 유니폼 마킹과 차별화된 매력으로 팬들의 흥미를 자극하고 소장 가치를 한층 더할 예정"이라고 강조했다.

콜라보를 기념해 특별한 오프라인 행사도 마련했다.

내달 2일부터 3일까지 잠실야구장에 '쿵야 레스토랑즈 두산베어스점'을 오픈해 팬들을 맞이한다.

이번 콜라보 및 이벤트에 대한 자세한 내용은 두산베어스 공식 홈페이지와 소셜미디어 채널을 통해 확인할 수 있다.

한편 '쿵야 레스토랑즈'는 넷마블 엠엔비에서 전개하는 IP '쿵야'의 스핀오프 브랜드로, 현대 사회를 살아가는 쿵야들의 솔직한 이야기들을 담아내고 있으며 MZ세대 대표 IP로 자리매김했다.