'와' 박해민 미쳤다! 생애 첫 끝내기 스리런... LG, 키움 6-4 꺾고 위닝시리즈 [잠실 현장리뷰]

LG 트윈스가 캡틴 박해민의 생애 첫 끝내기 스리런으로 키움 히어로즈에 6-4 역전승을 거두며 위닝시리즈를 가져왔다. LG는 이 승리로 28승 19패를 기록하며 KT 위즈를 제치고 2위로 올라섰다. 9회말 3-4로 뒤진 상황에서 박해민이 키움 마무리 카나쿠보 유토를 상대로 우측 담장을 넘기는 끝내기 스리런을 터뜨려 경기를 마무리했다.

LG 박해민.

LG 트윈스가 캡틴 박해민(36)의 커리어 첫 끝내기 스리런으로 키움 히어로즈에 위닝시리즈를 가져왔다.

LG는 24일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 홈경기에서 6-4로 짜릿한 역전승을 거뒀다. 이로써 2승 1패 위닝시리즈에 성공한 LG는 28승 19패로 같은 날 패한 KT 위즈(27승 19패)를 제치고 2위로 올라섰다.

승부처는 LG가 3-4로 지고 있는 9회말이었다. 키움 마무리 카나쿠보 유토는 팀이 4-3으로 앞선 9회말 올라와 송찬의를 헛스윙 삼진, 구본혁을 1루 땅볼로 돌려세우며 순조롭게 시작했다. 하지만 대타 이재원의 뜬공 타구를 2루수, 중견수, 우익수가 모두 놓치고 주자가 2루까지 향하며 LG에는 마지막 찬스가 찾아왔다.

홍창기가 풀카운트 끝에 볼넷을 골라 1루를 채웠고 박해민이 1B2S의 불리한 볼카운트에서도 3개의 파울타구를 만들며 버텼고 유토의 몸쪽 직구를 통타해 우측 담장을 넘기면서 경기를 끝냈다.

초반 경기를 지배한 건 키움 선발 박준현이었다. 이날 박준현은 최고 시속 158㎞의 빠른 공(47구)과 슬라이더(34구), 커브(15구) 등 총 96구를 던지며 5회까지 7개의 삼진을 솎아내는 압도적인 구위로 LG 타선을 1안타로 묶었다. 6회말 2사 1루에서 제구가 흔들리며 3연속 안타를 허용해, 5⅔이닝 4피안타 3볼넷 8탈삼진 3실점으로 끝내 퀄리티 스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하)에는 실패했다. 조영건(⅓이닝)-김서준(1이닝)-원종현(1이닝)이 무실점을 합작했지만, 유토가 막판 끝내기를 허용하며 물거품이 됐다. 키움 타선에서는 4타수 2안타의 이형종을 비롯해 임병욱, 최주환, 김웅빈 등 베테랑들이 5안타 2타점을 합작했다.

LG는 선발 송승기도 3⅓이닝 7피안타 1볼넷 4탈삼진 4실점으로 제몫을 하지 못했다. 하지만 오지환이 전날에 이어 4타수 3안타 1타점, 천성호가 4타수 1안타 2타점으로 분전했고 박해민은 끝내기 스리런으로 주역이 됐다.

키움 박준현이 24일 잠실 LG전에서 역투하고 있다.

이날 LG는 홍창기(우익수)-박해민(중견수)-오스틴 딘(1루수)-오지환(유격수)-천성호(1루수)-이영빈(3루수)-송찬의(좌익수)-이주헌(포수)-신민재(2루수)로 타선을 구성했다. 선발 투수는 송승기.

이에 맞선 키움은 서건창(2루수)-안치홍(지명타자)-임병욱(우익수)-최주환(1루수)-이형종(좌익수)-김웅빈(3루수)-박수종(중견수)-박성빈(포수)-권혁빈(유격수)으로 타선을 꾸렸다. 선발 투수는 박준현.

치열한 투수전이 펼쳐졌다. 키움 박준현이 초반 분위기를 압도했다. 1회 삼자범퇴에 이어 2회 오지환에게 안타를 맞고도 천성호를 병살로 돌려세웠다. 이영빈에게는 낮게 떨어지는 헛스윙 슬라이더로 삼진을 잡으며 이닝을 끝냈다.

위력적인 피칭은 계속됐다. 박준현은 3회말 송찬의에게 바깥쪽 슬라이더로 헛스윙을 끌어낸 뒤 스트라이크 존 경계에 걸치는 다양한 공으로 루킹 삼진을 잡았다. 이주헌을 유격수 뜬공으로 잡고 신민재를 볼넷으로 내보냈다. 하지만 박준현은 홍창기를 높은 쪽 슬라이더로 헛스윙 삼진 처리하며 무실점 피칭을 이어갔다.

송승기도 물오른 키움 타선을 잘 버텼다. 1회에만 삼진 2개를 솎아내며 삼자범퇴 이닝을 만들었다. 2회초 이형종에게 좌익선상 2루타를 맞고 김웅빈에게 볼넷을 허용했지만, 후속 두 타자를 좌익수 뜬공, 헛스윙 삼진으로 처리하며 실점하지 않았다. 3회에도 헛스윙 삼진 포함 삼자범퇴 이닝을 만들었다.

LG 송승기가 24일 잠실 키움전 4회초 김진수와 교체되고 있다.

팽팽한 0의 균형을 키움 중심 타선이 깨부쉈다. 4회초 선두타자 임병욱이 중앙 담장 끝까지 향하는 대형 2루타로 포문을 열었다. 뒤이어 최주환이 송승기의 2구째 직구를 통타해 우중간 1타점 적시타로 선취점을 뽑았다. 이형종이 파울 홈런에 이어 좌전 안타로 분위기를 이었다. 김웅빈은 좌익선상 1타점 적시타로 2-0을 만들었다.

LG에는 운도 따르지 않았다. 박수종의 땅볼로 만들어진 1사 1, 3루에서 박성빈의 타구가 1루수 오스틴의 글러브를 맞고 우측 외야로 향했다. 권혁빈의 우전 1타점 적시타까지 터지면서 점수는 4-0까지 벌어졌다. 결국 송승기를 대신한 김진수가 서건창과 안치홍을 외야 뜬공 처리하며 가까스로 이닝이 종료됐다.

LG도 쉽게 물러나진 않았다. 0-4로 지고 있는 6회말 1사에서 홍창기가 볼넷으로 출루했다. 박해민이 루킹 삼진으로 물러났고 오스틴이 중전 안타로 다시 분위기를 이었다. 여기서 오지환의 우익선상 1타점 적시 2루타, 천성호의 우중간 2타점 적시타가 연달아 터졌다. LG의 3-4 추격.

박동원이 두 번의 찬스를 살리지 못한 것이 LG로서는 아쉬웠다. 박동원은 바뀐 투수 조영건에게 적극적으로 나섰다. 하지만 떨어지는 포크에 방망이를 헛돌리며 헛스윙 삼진으로 물러났다. 같은 장면이 8회말에도 반복됐다. 오스틴의 볼넷, 오지환의 중전 안타, 천성호의 중견수 뜬공으로 LG는 2사 2, 3루 찬스를 잡았다. 하지만 박동원의 방망이가 원종현의 떨어지는 슬라이더에 또 한 번 허공을 가르며 이닝이 종료됐다.

하지만 9회말 2사 대타 이재원의 뜬공 타구를 2루수, 중견수, 우익수가 모두 놓치면서 분위기가 묘해졌다. 홍창기가 볼넷을 골라 1, 2루가 됐고 박해민이