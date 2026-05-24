'도메스틱 더블' 양현준, 화려한 피날레! 양손에 트로피 들고 솔트레이크행... 셀틱, 던펌린 꺾고 스코티시컵 우승

국가대표 공격수 양현준이 스코티시컵 정상에 오르며 올 시즌 '도메스틱 더블'을 달성했다. 셀틱은 23일 스코틀랜드 글래스고 햄든 파크에서 열린 2025~2026 스코티시컵 결승전에서 던펌린 애슬레틱을 3-1로 완파했다. 양현준은 선발 출전하여 약 76분간 활약했으며, 팀은 통산 43번째 우승을 차지하며 시즌을 성공적으로 마무리했다.

국가대표 공격수 양현준(24)이 스코티시컵 정상에 오르며 올 시즌 '도메스틱 더블(자국 대회 2관왕)' 위업을 달성했다.

셀틱은 23일(현지시간) 스코틀랜드 글래스고의 햄든 파크에서 열린 2025~2026 스코티시컵 결승전에서 던펌린 애슬레틱을 3-1로 완파했다.

2년 만에 대회 우승을 탈환한 셀틱은 통산 43번째 트로피를 들어 올리며 역대 최다 기록을 이어갔다. 앞서 스코티시 프리미어십(정규리그) 우승을 확정했던 셀틱은 이번 컵대회 트로피까지 추가하며 2025~2026시즌을 화려하게 마무리했다.

선발 출전한 양현준은 교체될 때까지 약 76분간 그라운드를 누볐다. 공격 포인트를 올리지는 못했지만, 활발한 움직임으로 팀 승리에 기여했다.

셀틱은 전반 18분에 터진 마에다 다이젠의 선제골로 기선을 제압했다. 이어 전반 35분 아르네 엥겔스의 추가골이 나오며 2-0으로 격차를 벌렸다.

그리고 후반 27분에는 켈레치 이헤아나초가 쐐기골을 터뜨리며 사실상 승부를 갈랐다. 던펌린은 후반 34분 조쉬 쿠퍼가 한 골을 만회하는 데 그쳤다.

올 시즌 양현준의 활약은 빛났다. 공식전 47경기 출전 10골 3도움을 올리며 팀의 주축 공격수로 자리매김했다. 2023년 7월 셀틱에 입단한 양현준은 벌써 5번째 트로피를 들어 올렸다.

올 시즌을 성공적으로 마친 양현준은 이제 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 본선 준비에 돌입한다. 미국 유타주 솔트레이크시티에서 사전 캠프를 진행 중인 한국 축구 국가대표팀에 합류할 예정이다.