GK 선방쇼에 승리 놓쳤다→'가브리엘 PK 실축' 용인, 10명 뛴 충남아산과 0-0 무 [용인 현장리뷰]

용인FC는 24일 용인 미르 스타디움에서 열린 하나은행 K리그2 2026 13라운드 충남아산과의 홈경기에서 0-0으로 비겼습니다. 용인은 후반 35분 페널티킥 기회를 얻었으나 키커 가브리엘의 슈팅이 아산 골키퍼 신송훈의 선방에 막혔고, 이후 수적 우위에도 불구하고 득점하지 못했습니다. 하지만 용인은 최윤겸 감독의 선택으로 선발 출전한 골키퍼 황성민이 클린시트 경기를 펼치며 안정적인 모습을 보여준 성과를 얻었습니다.

경기에 집중하는 용인FC 가브리엘(가운데). /사진=한국프로축구연맹 제공

페널티킥을 막아낸 충남아산 골키퍼 신송훈(왼쪽). /사진=한국프로축구연맹 제공

3경기 무패. 하지만 용인FC에 아쉬울 수밖에 없는 결과였다.

용인은 24일 용인 미르 스타디움에서 열린 하나은행 K리그2 2026 13라운드 충남아산과 홈경기에서 0-0으로 비겼다. 이로써 용인은 최근 3경기에서 1승2무를 기록, 시즌 성적 2승5무5패(승점 11)를 기록하게 됐다.

충남아산은 4승4무4패(승점 16)가 됐다. 직전 수원FC전 패배 분위기에서 조금이나마 벗어났다.

양 팀은 똑같이 승점 1을 나눠가졌다. 하지만 과정을 돌아보면 용인에 아쉬운 결과였다. 용인은 후반 35분 결승골을 넣을 수 있는 페널티킥 기회를 잡았다. 앞선 상황에서 교체로 들어간 '베테랑' 신지호가 페널티박스 안에서 결정적인 찬스를 맞이했지만, 상대 수비수 김주성의 거친 수비에 제대로 된 슈팅을 날리지 못했다. 결국 골키퍼 선방에 걸렸다.

신진호는 강하게 어필했다. 결국 주심은 이후 비디오판독(VAR)을 확인했고 판정도 바뀌었다. 김주성의 반칙이 있었다고 판단, 용인의 페널티킥을 선언했다. 동시에 김주성에게 두 번째 옐로카드를 꺼내보였다. 전반 14분에도 옐로카드를 받은 김주성은 경고누적으로 경기장을 빠져나와야 했다.

최윤겸 용인FC 감독. /사진=한국프로축구연맹 제공

용인의 키커는 가브리엘이었다. 하지만 오른쪽 골문 구석을 보고 찬 가브리엘의 슈팅은 아산 골키퍼 신송훈의 슈퍼세이브에 막혔다.

이후 용인은 한 명이 더 많은 유리한 상황을 이용해 적극적으로 공격에 나섰다. 하지만 위협적인 찬스를 만들지 못했다. 가브리엘은 후반 추가시간에도 엄청난 헤더슛을 날렸지만, 신송훈 골키퍼의 선방에 막혀 아쉬움을 삼켰다. 결국 경기는 0-0 무승부로 끝났다. 용인으로선 아쉬운 결과였다.

그래도 용인에 성과는 있었다. 이날 최윤겸 용인 감독은 외국인 골키퍼 노보 대신 황성민을 선발로 내보냈다. 직전 2경기 1승1무를 올렸다고 해도, 최 감독은 실점이 많았던 부분을 지적했다. 동시에 노보와 황성민의 주전 싸움을 고려한 선택이었다. 최 감독은 "1번 골키퍼는 노보"라면서도 "둘을 경쟁시키려고 한다"고 말했다.

경고 누적 퇴장을 당한 충남아산 김주성(왼쪽). /사진=한국프로축구연맹 제공

최 감독의 선택은 성공을 거뒀다. 황성민은 클린시트(무실점) 경기를 펼쳤다. 눈에 띌 만한 슈퍼세이브는 없었지만, 침착한 선방과 함께 경기 내내 수비진과 소통하며 안정적으로 플레이했다.

지난 2013년부터 프로 커리어를 쌓은 황성민은 여러 팀을 돌았으나, 초반 경력을 제외하면 주로 백업 멤버에 머물렀다. 2022년부터 2024년까지 FC서울에서 뛰었다. 지난 시즌 인천을 거쳐 올 시즌 용인에 합류했다. 올해에는 벌써 리그 6경기를 뛰었다. 실점은 6점이다. 황성민이 안정적인 모습을 보여준다면 용인의 골키퍼 경쟁은 더욱 뜨거울 전망이다.