李대통령, 부처님오신날 맞아 "원융회통, 하나된 힘으로 위기 극복하겠다"

(서울=뉴스1) 이재명 기자 = 이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언을 하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.5.21/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 이재명 기자

이재명 대통령이 부처님오신날을 맞아 "국민주권정부는 부처님의 귀한 말씀을 등불로 삼아 국민의 삶을 더 세심하게 살피고 가장 낮은 곳의 목소리에 귀 기울이겠다"며 "'원융회통'(圓融會通)의 정신을 가슴 깊이 새기며 하나된 힘으로 국민과 나라의 위기를 극복해 나가겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 24일 소셜미디어(SNS)를 통해 이같이 적었다. 원융회통은 불교에서 갈등과 대립을 멈추고 더 높은 가치 아래에서 대승적 통합을 이룬다는 의미로 쓰인다.

이 대통령은 "길 위에서 태어난 부처님의 가르침은 오랜 세월 우리 삶에서 고락을 함께해 왔다"며 "국가적 위기와 슬픔을 맞이할 때마다 국민의 아픔을 치유하고 소외된 이웃을 품어 안았다"고 밝혔다.

이어 "특히 모든 중생이 서로를 배척하기보다 이해하고 대립하기보다 화합하라는 부처님의 가르침은 우리 사회를 더 단단한 공동체로 만들어 준 든든한 버팀목이었다"고 했다.

이 대통령은 "오늘 전국을 밝힌 연꽃 등 하나하나가 서로의 마음을 잇는 희망의 빛이 돼주길 소망하며 불기 2570년 부처님오신날을 봉축 드린다"고 밝혔다.