도산안창호함, 韓 잠수함 최초 태평양 횡단…캐나다 입항

5월 24일(한국 시각), 국산 잠수함 도산안창호함(SS-III, 3,000톤급)이 한국-캐나다 해군 연합협력훈련 참가를 위해 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트 해군 기지에 입항하고 있다. 도산안창호함은 지난 3월 25일 진해군항을 출항해 괌과 하와이를 거쳐 캐나다 빅토리아까지 편도 약 1만 4,000km에 달하는 거리를 안전하게 항해하며 우리나라 잠수함의 역대 최장 항해기록을 경신했다. 특히, 하와이 출항 시점부터 캐나다 해군 잠수함사령부 소속 장병 2명(브리타니 부르주아 소령, 제이크 딕슨 하사)이 도산안창호함에 편승해 연합 C4I 체계를 통해 캐나다 태평양사령부와 교신하는 등 항해와 훈련에 동참했다. 이는 양국 해군 간의 깊은 신뢰와 상호운용성을 보여주는 사례로, 대한민국 잠수함의 우수한 작전 수행능력과 거주성을 캐나다 측에 직접 증명하는 계기가 되었다./사진제공=해군.

국산 잠수함 도산안창호함과 호위함 대전함이 캐나다와의 연합협력훈련을 위해 24일 캐나다 서부 빅토리아 에스퀴몰트 기지에 입항했다.

도산안창호함(SS-III·3000톤급)과 대전함(FFG·3100톤급)은 입항 전 에스퀴몰트 기지 부두에 위치한 데이비드 펫첼 캐나다 태평양사령관과 임기모 주캐나다 대한민국 대사에게 대함경례를 했다. 대함경례는 승조원들이 함정 현측에 도열해 다른 함정이나 상대국에게 예의를 표하는 국제적인 해군 예절이다.

이번에 캐나다에 입항한 도산안창호함은 대한민국 해군 잠수함 역사상 최초로 태평양을 횡단하는 기록을 세웠다. 지난 3월 25일 진해군항을 출항해 괌과 하와이를 거쳐 캐나다 빅토리아까지 편도 약 1만4000km에 달하는 거리를 안전하게 항해했다. 도산안창호함과 대전함 공식 입항 환영행사는 25일(현지시각) 캐나다 해군 주관으로 열릴 예정이다.

해군은 이번 태평양 횡단을 통해 국산 잠수함이 거친 대양 환경에서도 장기 임무를 성공적으로 수행할 수 있음을 연이어 입증했다. 지난해에는 동급 잠수함인 안무함의 한국~괌 간의 장거리 항해를 성공한 바 있다.

도산안창호함에는 하와이 출항 시점부터 캐나다 해군 잠수함사령부 소속 승조원인 브리타니 부르주아 소령과 제이크 딕슨 하사)이 편승해 캐나다 태평양사령부와 교신하며 항해와 훈련에 동참했다.

부르주아 캐나다 해군 소령은 "매우 뛰어난 역량을 갖춘 한국 해군과 색다른 잠수함 환경에서 작전을 수행하며 우리의 능력을 직접적으로 강화할 전술과 관점을 교환할 수 있는 흔치 않은 기회"라며 "잠수함 승조원으로서 우리의 시야를 넓혀주었을 뿐만 아니라 양국 해군 간 강력한 파트너십을 더욱 공고히 하는 계기가 됐다"고 소감을 밝혔다.

이병일 도산안창호함장은 "대한민국 잠수함 최초의 태평양 횡단 성공은 거친 대양 환경에서도 장기 임무를 수행해 내는 우리 국산 잠수함의 우수한 성능과 세계적인 기술력을 여실히 증명한 쾌거"라며 "현존 최강 디젤 잠수함의 독보적인 우수성을 깊이 각인시킬 수 있도록

주어진 임무를 완벽히 수행하겠다"고 말했다.

이번 항해는 오는 6월 사업자 선정이 예상되는 캐나다 잠수함사업(CPSP)을 앞두고 한국산 잠수함의 우수한 작전 수행능력을 캐나다 측에 알리는 계기가 됐다.

CPSP 사업은 캐나다 해군이 2030년 중반 퇴역 예정인 빅토리아급 잠수함 4척을 대체할 최신형 디젤 잠수함 12척을 도입하는 사업이다. 건조 및 유지·보수·정비(MRO) 등 관련 사업 규모만 60조원에 달하는 것으로 추산되며, 한국 한화오션·HD현대중공업과 독일 티센크루프마린시스템스(TKMS)가 경쟁하고 있다.