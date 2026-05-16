계곡서 물에 빠진 중학생…군인들 구조했지만 끝내 사망

경기 연천군 한 계곡에서 중학생이 물에 빠져 숨졌다.

16일 뉴스1에 따르면 이날 오후 2시 13분쯤 경기 연천군 신서면 한 계곡에서 중학생 A군이 물에 빠졌다는 신고가 접수됐다.

사고 당시 A군은 인근 계곡에서 물놀이를 하던 군인들에 의해 구조돼 병원에 옮겨졌다. 그러나 약 2시간 만에 숨진 것으로 알려졌다.

경찰은 A군이 또래 친구들과 계곡물을 건너던 중 사고를 당한 것으로 보고 구체적인 사고 경위를 조사 중이다.