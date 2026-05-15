집에서 전기차 충전하고 돈도 번다…현대차그룹, V2G 시범 사업 확대

현대자동차그룹의 제주도 V2G 실증 시범서비스 참여 고객의 제주시 한경면 소재 자택에 설치된 양방향 충전기를 현대자동차 아이오닉 9이 이용하는 모습/사진= 현대자동차그룹 제공

현대자동차그룹이 제주도에서 전기차(EV)를 '바퀴 달린 보조배터리'로 활용하는 'V2G(Vehicle-to-Grid, 전기차-전력망 연계)' 시범서비스를 일반 고객 대상으로 시행한다고 15일 밝혔다.

V2G는 전기차 배터리와 전력망을 연결해 양방향으로 전력을 주고받을 수 있도록 하는 기술이다. 전기차는 이를 바탕으로 단순 이동 수단을 넘어 에너지를 저장하고 나누는 전략 자산으로 거듭난다.

현대차(700,000원 ▼12,000 -1.69%)그룹은 제주도에서 지난해 하반기 모빌리티 플랫폼 '쏘카'와 손잡고 V2G 시범서비스를 운영했다. 여기에서 한발 더 나아가 일반 고객인 제주도민을 대상으로 확대 시행하기로 했다.

현대차그룹은 제주도청과 협력해 V2G 기술이 적용된 현대차 '아이오닉 9' 또는 기아 'EV9'을 보유하고 자택이나 직장에 V2G 양방향 충전기를 설치할 수 있는 제주도민을 모집해 최종 참여 고객 40명을 선정했다.

이들은 V2G의 환경적 가치와 에너지 분야에 관심이 높은 얼리어답터 성향의 고객들이다. 현대차그룹은 다양한 이용 패턴을 실증하고자 현장 실사를 거쳐 직업군과 거주지를 고르게 배분해 최종 참여 고객을 선정했다. 아울러 이들에게 양방향 충전기를 무료로 설치해 주고 시범서비스 기간 동안 전기차 충전 요금을 전액 지원하기로 했다.

앞으로 참여 고객은 전기차를 단순히 일방향으로 충전하는 이동수단이 아니라 전력을 저장하고 공급하는 '움직이는 에너지저장장치(ESS)'로 활용하는 새로운 모빌리티 경험을 하게 된다.

나아가 V2G의 본격적인 시행은 기존 공급자(발전소) 중심의 에너지 산업 구조를 지역 기반의 자생적 경제 모델로 변화시켜 나갈 것으로 전망된다. 제주도의 경우 풍력과 태양광 발전 비중이 높아 낮에 초과 공급된 잉여 전력을 전기차가 저장했다가 밤에 다시 전력망으로 돌려보내는 방식으로 재생에너지의 활용도와 경제성을 극대화할 수 있다.

현대차그룹은 이번 시범서비스 확대를 계기로 정부와 지방자치단체 등과 함께 국내 V2G 생태계 조성과 산업 활성화에 더욱 박차를 가할 계획이다.

현대차그룹 관계자는 "실수요자인 제주도민이 직접 참여하는 V2G 시범서비스가 제주도 내 에너지 지산지소(지역 생산·지역 소비) 실현을 뒷받침할 것으로 기대한다"며 "나아가 제주도의 2035년 탄소중립 비전 달성에도 중요한 역할을 할 것"이라고 말했다.