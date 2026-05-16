[주식민원처리반 3부] '넥스틸, 현대제철' 월요일에 선택할 이 종목은?

김충성 어드바이저와 황태규 어드바이저가 다음 주 시장을 예보했다. 황태규 어드바이저는 유정관·송유관·라인파이프 중심 강관 기업인 넥스틸을 추천하며 미국 법인을 통한 북미 현지화 전략을 긍정적으로 평가했다. 김충성 어드바이저는 국내 최대 전기로 제강 업체인 현대제철을 추천하며 실적 턴어라운드 지속과 추세적 상승 흐름을 기대했다.
▶▶▶ 다음 주 시장 예보
▶ 김충성 어드바이저 : 다음 주 시장은 [ 바닥잡Go! 반등하Go! ]
▶ 황태규 어드바이저 : 다음 주 시장은 [ 조정 장세 대비전 ] 이다.
▶▶▶ 월요일엔 이 종목
▶ 황태규 어드바이저
<넥스틸(20,700원 ▲2,230 +12.07%)(092790)>
유정관·송유관·라인파이프 중심 강관 기업
美 에너지 인프라 및 LNG 가스관 사업 부각
미국 법인 통한 북미 현지화 전략 긍정적
▶ 김충성 어드바이저
<현대제철(46,150원 ▲200 +0.44%)(004020)>
국내 최대 전기로(Electric Furnace) 제강 업체
실적 턴어라운드 지속 전망
추세적 상승 흐름 기대
매수가 시초가 목표가 55,000원 손절가 40,000원
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