[주식민원처리반 3부] '넥스틸, 현대제철' 월요일에 선택할 이 종목은?

김충성 어드바이저와 황태규 어드바이저가 다음 주 시장을 예보했다. 황태규 어드바이저는 유정관·송유관·라인파이프 중심 강관 기업인 넥스틸을 추천하며 미국 법인을 통한 북미 현지화 전략을 긍정적으로 평가했다. 김충성 어드바이저는 국내 최대 전기로 제강 업체인 현대제철을 추천하며 실적 턴어라운드 지속과 추세적 상승 흐름을 기대했다.