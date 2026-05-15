"-100조" 최악의 시나리오 나왔다… 삼성전자, 비상관리 돌입

서울 서초구 삼성전자 본사 사옥에 걸린 삼성그룹 깃발이 바람에 펄럭이고 있다. /사진=뉴스1

삼성전자가 노동조합의 파업 예고일을 1주일 앞두고 본격적인 대응체제에 돌입했다. 파업이 현실화하면 설비를 가동하더라도 대규모 인력부족에 따른 품질문제가 생길 수 있어 미리 대비에 나선 것으로 보인다. 천문학적 성과급을 요구하며 국가 전략산업인 반도체 생산을 볼모로 잡은 노조 탓에 관련 피해가 현실화하기 전에 정부가 서둘러 긴급조정권을 발동해야 한다는 목소리가 나온다.

14일 반도체업계에 따르면 삼성전자는 이달 21일로 예정된 노조파업을 앞두고 생산량 감축검토 등을 점검하는 비상관리에 들어갔다. 업계 관계자는 "반도체의 경우 다른 산업과 달리 파업 이전부터 생산량과 품질관리를 시작해야 그나마 피해를 최소화할 수 있다"며 "품질관리를 위해서는 생산량을 파업 이전에 축소해놔야 한다"고 강조했다. 생산라인 초입에 투입하는 신규 웨이퍼(반도체의 기본재료) 수량을 제한하고 단가가 높은 HBM(고대역폭메모리) 등 최신 공정(최첨단 선단공정) 위주로 제품믹스를 재편하는 작업을 해야 한다는 의미다.

일단 파업으로 반도체 생산라인이 멈추면 약 100조원의 손실이 발생할 수 있다는 게 업계의 추산이다. 또다른 관계자는 "위법 파업행위 금지 가처분신청 건이 법원에서 인용되더라도 최소 10조원에서 20조원의 손실이 예상되며 제조공정이 전면중단되면 100조원 규모의 천문학적 손실이 발생할 것"이라고 지적했다.

이처럼 손실규모가 커지는 이유는 파업의 충격에서 회복하려면 노조가 예고한 18일의 기간보다 훨씬 긴 시간이 필요하기 때문이다. 파업에 대비한 예비작업과 사후 안정화 작업까지 더해지면 한 달 이상 생산차질이 불가피한 구조다.

김동원 KB증권 리서치본부장은 최근 보고서에서 "최악의 시나리오를 가정할 때 파업이 18일간 지속되면 종료 이후에도 자동화 라인의 재가동 및 정상화 과정에 추가로 2~3주의 시간이 소요될 가능성이 크다"고 분석했다.

그럼에도 노조는 파업수순을 밟고 있다. 이날 현재 파업참여 신청자는 4만3286명인 것으로 전해졌다. 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체)부문 임직원이 7만7000여명임을 고려하면 반도체공장이 셧다운(가동중단)될 가능성이 적지 않다는 관측이다.