[주식민원처리반 3부] '후성, 한화비전' 월요일에 선택할 이 종목은?

김충성 어드바이저는 다음 주 시장에서 한화그룹 자회사 분리 후 재상장 추진 수혜주를 선택했으며, 실적 개선 본격화 전망과 주가 턴어라운드를 기대했다. 황태규 어드바이저는 반도체 특수가스 및 2차전지 전해질 소재 대표주를 선택했고, 1분기 매출이 전년 대비 32% 증가하고 영업이익이 흑자 전환했다고 밝혔다. 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지, 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 등 다양한 플랫폼에서 시청할 수 있다.