[주식민원처리반 3부] '후성, 한화비전' 월요일에 선택할 이 종목은?

김충성 어드바이저는 다음 주 시장에서 한화그룹 자회사 분리 후 재상장 추진 수혜주를 선택했으며, 실적 개선 본격화 전망과 주가 턴어라운드를 기대했다. 황태규 어드바이저는 반도체 특수가스 및 2차전지 전해질 소재 대표주를 선택했고, 1분기 매출이 전년 대비 32% 증가하고 영업이익이 흑자 전환했다고 밝혔다. 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지, 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 등 다양한 플랫폼에서 시청할 수 있다.
▶▶▶ 다음 주 시장 예보
▶ 김충성 어드바이저 : 다음 주 시장은 [올만큼 왔Go!!]
▶ 황태규 어드바이저 : 다음 주 시장은 [장비주 선별 장세] 이다.
▶▶▶ 월요일엔 이 종목
▶ 김충성 어드바이저
<한화비전(71,500원 ▼8,000 -10.06%)(489790)>
한화그룹 자회사 분리 후 재상장 추진 수혜주
실적 개선 본격화 전망, 주가 턴어라운드 기대
▶ 황태규 어드바이저
<후성(11,630원 ▲170 +1.48%)(093370)>
반도체 특수가스 및 2차전지 전해질 소재 대표주
1분기 매출 전년대비 32% 증가, 영업익 흑자전환
시청 방법
▶ 머니투데이방송 홈페이지
▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색)
▶ 케이블TV 및 Btv 152번, GENIEtv 181번, U tv 163번, 스카이라이프 152번
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