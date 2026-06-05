정의선, 젠슨 황과 '삼소 회동' 불참…8일 양재사옥서 만날 듯

(서울=뉴스1) 김진환 기자 = 이재용 삼성전자 회장(왼쪽부터)과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 정의선 현대차그룹 회장이 30일 저녁 서울 삼성동의 한 치킨집에서 '치맥' 회동을 마친 후 인사를 하고 있다. (공동취재) 2025.10.30/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김진환 기자

정의선 현대차그룹 회장이 5일 예정돼 있는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 국내 주요 그룹 총수 간 '삼소(삼겹살·소주) 회동'에 불참하기로 했다.

이날 오후 서울 홍대입구에 위치한 고깃집에서 진행될 회동에는 최태원 SK그룹 회장과 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 참석할 예정이다.

정 회장은 황 CEO와 별도 회동 일정을 잡을 것으로 보인다. 황 CEO는 오는 8일 서울 서초구 양재동 현대차 본사를 방문할 것으로 알려졌다. 현대차 양재 사옥은 최근 리모델링을 통해 곳곳에 로보틱스 기술력을 적용한 만큼 양측이 해당 분야에 대해 자연스럽게 논의할 수 있다.

정 회장의 불참으로 지난해 10월 황 CEO 방한 당시 '깐부치킨 회동'을 했던 총수들은 이번 회동에는 함께하지 않게 됐다. 이재용 삼성전자 회장 역시 별도 해외 출장 일정이 잡힌 것으로 전해졌다.

한편 이날 오후 방한한 황 CEO는 서울 홍대 T1 베이스캠프를 방문해 프로게이머 이상혁(페이커) 선수와 만남 등의 일정을 가졌다.

그는 입국장에서 취재진에 "한국은 제조업, 메커트로닉스, 인공지능 분야에서 독보적인 위치에 있으며 이 모든 기술의 융합은 로봇 공학에 완벽하다"며 한국이 최적의 인공지능(AI) 투자처라고 밝혔다. 또 "깜짝선물도 있다"며 "한국에 많은 비즈니스를 가져왔다"고 강조했다.