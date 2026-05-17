고추장불고기 시켰더니…'두 돌 아기도 1인 1메뉴' 식당 안내에 '당황'

두 돌이 지난 자녀들과 식당을 방문했다가 아이들도 '1인 1메뉴'에 포함된다는 안내를 받아 당황스러웠다는 사연이 전해졌다. 그래픽은 챗GPT로 생성한 참고 이미지. /그래픽=챗GPT 생성

두 돌이 지난 자녀들과 식당을 방문했다가 아이들도 '1인 1메뉴'에 포함된다는 안내를 받아 당황스러웠다는 사연이 전해졌다.

지난 15일 방송된 JTBC '사건반장'에 따르면, 두 살배기 아기를 키우는 30대 여성 A씨는 최근 친구와 아기들을 데리고 식당을 찾았다.

이들은 4인 테이블에 착석해 고추장불고기 2인 세트를 주문했지만, 식당 측은 아이 2명까지 포함해 최소 1인분을 추가로 주문해야 한다고 안내했다.

A씨는 아이들이 아직 어려 매운 음식을 먹기 어렵고 식사량도 많지 않다며 양해를 구했다. 당시 아이들에게는 밥을 물에 말아 간단히 먹일 계획이었다고 설명했다.

두 돌이 지난 자녀들과 식당을 방문했다가 아이들도 '1인 1메뉴'에 포함된다는 안내를 받아 당황스러웠다는 사연이 전해졌다. /사진=JTBC '사건반장' 캡처

그러나 직원은 아이들도 식기와 좌석을 이용하는 만큼 추가 주문이 필요하다는 입장을 고수한 것으로 전해졌다. A씨 해당 식당의 가장 저렴한 메뉴도 2만원 이상이어서 부담이 적지 않았다고 토로했다.

A씨는 "아이를 데리고 여러 식당을 다녀봤지만, 아이 몫까지 별도 주문을 요구받은 건 처음"이라며 "내가 예민하게 받아들인 건지 궁금하다"고 말했다.

박상희 심리학 교수는 "고추장불고기처럼 매운 음식을 파는 곳이다. 어린이용 세트도 없었다. 어른들만 시켜서 먹는 게 일반적인 것 같다"고 A씨에 공감했다.

박지훈 변호사 역시 "아이들이 너무 어려서 먹을 수 있는 음식이 제한적이다. 식당의 융통성이 부족했다"고 반응했다.

반면 최형진 평론가는 "식당 입장에서는 정상적인 성인 4명이 앉으면 4인분을 팔 수 있는 자리에 아이를 동반해 2인분만 팔게 된 상황"이라며 "(나였으면)테이블 점유에 대한 배려 차원에서 눈치껏 추가 주문을 한다"고 의견을 냈다.