류준열, "엄청 재밌네"…전 연인 한소희 언급한 이유

연상호 감독의 신작 영화 넷플릭스 '계시록'의 배우 류준열이 26일 진행된 인터뷰를 위해 포즈를 취하고 있다. /사진제공=넷플릭스

배우 류준열이 전 연인인 한소희를 언급한 일화가 알려졌다.

일본 영화 배급사 엘즈 필름즈(Elles Films) 대표 코카와 나츠미는 지난 13일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "칸 영화제에서 류준열을 만났다"며 "바이어로 왔나 보다"라고 글을 올렸다.

이어 "제가 한국 영화를 배급한 적이 있다고 전했더니 어떤 영화냐고 물어봐서 한소희 주연 영화라 말하기 좀 껄끄러울지도 모른다고 생각했지만 '폭설'(Heavy Snow)이라고 했더니 '한소희 영화라 당연히 알아, 엄청 재밌네' 하면서 폭소하며 얘기해 줬다"고 전했다.

이와 함께 류준열과 함께 찍은 사진을 공개했다. 그는 칸 영화제 출입 배지를 목에 걸고, 살짝 머리를 기른 모습을 공개해 눈길을 끌었다.

앞서 류준열은 2024년 한소희와 하와이에서 목격담이 전해지면서 열애설이 불거졌고, 이후 두 사람은 교제를 정식 인정했다.

그러나 류준열과 과거 공개 연애했던 혜리가 당시 사회관계망서비스(SNS)에 "재밌네"란 글을 남겼고, 환승 연애 의혹으로 번지자 한소희는 환승 연애가 아니라고 반박했다. 결국 2주 만에 류준열과 한소희는 결별을 맞았다.