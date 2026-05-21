"'탱크' 듣는 순간 소름"...'소년이 온다' 주인공 유족, 정용진 저격

제46주기 5·18민주화운동 정부기념식을 하루 앞뒀던 지난 17일 오전 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에서 고(故)문재학 열사의 매형 김시백(68)씨가 문 열사를 추모하고 있다./사진=뉴시스

한강의 소설 '소년이 온다' 실제 주인공인 문재학 열사의 누나가 제46주년 5·18민주화운동 기념일 당일 스타벅스 코리아가 연 '탱크데이' 이벤트에 대해 "소름이 돋았다"고 했다.

문재학 열사 누나 문미영씨는 21일 YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당'과의 인터뷰에서 "먼저 '탱크'라는 용어를 듣는 순간 정말 소름이 돋았다. 어쩜 이렇게 시기도 잘 맞췄는지 정말 궁금했다"며 "다 아시다시피 1980년 5월에 전두환 신군부가 탱크와 군홧발로 얼마나 많은 광주시민과 학생들을 무참하게 학살했느냐"고 했다.

문씨는 "고등학교 1년이었던 제 동생도 마지막까지, 최후까지 항쟁하다 5월27일 새벽에 계엄군 총탄에 사망했다"며 "12월3일 비상계엄 때도 5·18이 떠올라서 잠을 이룰 수가 없었는데 대한민국 유수의 대기업이 국가적 비극인 5·18을 희화화하고, 경제적 이익을 위해 피맺힌 역사와 광주 시민, 국민을 조롱한 것에 대해 유가족의 한 사람으로서 경악을 금치 못했다"고 비판했다.

이어 "누가, 어떻게, 이 시기에 이런 저급한 발상을 했는지 정말 분노가 치밀어 오른다"며 정 회장이 과거 SNS(소셜미디어)에 '멸공'이란 문구를 올렸던 일을 거론하면서, "이번 사태는 실무 직원의 단순한 일탈이 아니다. 조직 내부의 의사 결정과 정책 집행에 최고 경영자인 정용진 회장의 저급한 역사 인식이 바탕에 깔려 있다고 본다"고 주장했다.

그러면서 "직원 몇 명의 꼬리 자르기로 이 문제를 덮을 수는 없다"며 "민주주의 피맺힌 역사를 조롱한 것에 대해서는 기업의 최고경영자인 정용진 회장이 법적, 도의적 책임을 지고 물러나야 한다. 그리고 그룹 차원에서 올바른 역사 인식과 경영 마인드를 가진 전문경영인을 영입해 환골탈태하는 심정으로 새롭게 출발해야 된다"고도 했다.

문씨는 "46년이라는 세월이 지났지만 해마다 5월이 오면 우리 유가족들은 한 맺힌 그리움과 먹먹함에 눈물이 마를 날이 없다. 그런데 자칭 사회 지도층이라는 사람들에 의해 아직도 저희들과 5월 광주는 유린되고 있다"며 "본질을 폄훼하고 역사를 왜곡하는 행태에 대해 독일처럼 철저하게 처벌하는 법적 장치가 반드시 필요하다"고 강조했다.