스벅 마케팅 논란 후폭풍...본사 '콜옵션' 발동 땐 6000억 손실

(서울=뉴스1) 구윤성 기자 = 정용진 신세계그룹 회장이 5·18민주화운동 기념일에 물의를 일으킨 스타벅스코리아의 '탱크 데이' 마케팅에 대해 직접 사과하고 재발 방지를 약속했다. 정 회장은 19일 사과문을 배포하고 "제46주년 5.18민주화운동 기념일이었던 어제, 신세계그룹의 계열사인 스타벅스코리아가 있어서도 안 되고 용납될 수도 없는 부적절한 마케팅을 진행했다"며 "이로 인해 5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다. 그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다"고 사과했다. 사진은 이날 서울 시내의 스타벅스 매장의 모습. 2026.5.19/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 구윤성 기자

스타벅스코리아가 진행한 '5.18 탱크데이' 마케팅에 대해 정용진 신세계그룹 회장이 직접 대국민 사과문을 발표했지만 논란은 지속되고 있다. 일부 소비자들은 기존에 구입한 스타벅스 굿즈를 폐기하고 불매 운동에 나섰다.

업계 안팎에선 이번 사태가 장기화하면 신세계그룹에 예기치 못한 '재무적 리스크'가 발생할 것이란 관측도 나온다. 과거 스타벅스 본사와 체결한 주식 양도 계약에 포함된 '콜옵션(특정 자산을 미리 정해진 가격에 살 수 있는 권리)' 조항 때문이다.

20일 관련 업계에 따르면 신세계그룹(이마트)은 2021년 7월 스타벅스 미국 본사가 보유한 주식 50% 중 17.5%를 4743억원에 추가 인수하면서 67.5%의 지분을 확보해 스타벅스코리아의 최대주주가 됐다.

이 때 양사는 '35% 할인 콜옵션' 조항을 설정한 것으로 확인됐다. 스타벅스코리아 운영 과정에서 신세계그룹의 귀책 사유로 브랜드 이미지를 실추시키거나 계약 위반으로 라이선스 계약을 해지하면 스타벅스 본사가 이마트가 보유한 지분 전량을 시장 가치에서 35% 할인된 가격으로 매입할 수 있다.

이마트 입장에선 매우 불리한 조건인데, 이는 스타벅스 본사가 한국 사업권에 대한 지분을 이마트에 넘겼지만 글로벌 브랜드로서 이미지 관리를 위해 설정한 일종의 '안전장치'인 셈이다.

만약 이번 사태가 제대로 수습되지 못해 콜옵션 조항이 발동되면 이마트는 상당한 손실이 예상된다. 매년 1000억원 이상 이익을 거둔 알짜 계열사가 사라질 뿐만 아니라, 시장 가치보다 훨씬 싼 값에 지분을 넘겨야 해서다.

2021년 지분 양수도 계약 시 스타벅스코리아의 기업 가치는 약 2조7000억원대로 평가됐다. 이 기준을 적용하면 이마트가 보유한 지분 가치는 약 1조8000억원로 추정된다. 35% 할인 콜옵션을 적용하면 미국 본사는 이 지분을 1조2000억원에 사들일 수 있다. 이마트 입장에선 약 6000억원 싼 가격에 지분을 넘겨야 한다. 스타벅스코리아 기업 가치가 최근 3조원대로 상승했다고 가정하면 콜옵션 발동에 따른 손실 폭은 7000억원대로 커진다.

콜옵션 발동 시 나머지 32.5%의 지분을 보유한 재무적 투자자인 싱가포르투자청(GIC)도 브랜드 투자 손실에 대한 보상을 청구할 가능성도 배제할 수 없다.

SNS(소셜미디어)에서 한 이용자는 스타벅스코리아의 최근 논란에 반발하며 쓰던 텀블러를 쓰레기통에 버린 사진을 올렸다. /사진=인스타그램 스레드 갈무리

업계에선 정용진 신세계그룹 회장이 해외 체류 중임에도 이례적으로 이번 사태의 신속한 사태 수습을 위해 전면에 나선 건 이런 최악의 시나리오를 차단하기 위해서란 관측도 나온다.

다만 신세계그룹은 이번 사태가 스타벅스코리아 라이선스 계약 해지로 이어질 가능성은 매우 낮다는 입장이다. 신세계그룹 관계자는 "이번 마케팅 실책은 출점계획 미달, 채무불이행, 비밀유지위반 등 라이선스 계약상 계약 해지에 관련이 없는 사안으로 판단한다"며 "계약상 영향도 없을 것으로 예상한다"고 말했다.

탱크 데이 마케팅에 대해 "깊이 사과드린다"는 공식 입장을 밝힌 미국 스타벅스 본사도 이번 사태가 콜옵션 발동 요건인 계약 해지까지 이어질 가능성에 대해선 신중한 입장이다. 스타벅스 본사는 이번 사태에 따른 콜옵션 발동 계획 여부를 묻는 본지 질문에 "현재로서는 파트너십과 관련해 공유드릴 내용이 없다"며 "현재 철저한 조사가 진행 중이며 추가적인 조치나 확인된 사항이 있을 경우 공유하겠다"고 답했다.

업계에선 양사가 1997년부터 국내 사업에 합작 투자해 장기간 파트너십을 유지하면서 신뢰 관계가 깊고 스타벅스코리아의 실적도 준수한 만큼 계약 해지까지 이어질 가능성은 낮다는 의견도 있다. 결국 이번 사태 장기화에 따른 브랜드 이미지 실추 여부가 계약 유지의 관건이 될 전망이다.