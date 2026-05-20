'사모님' 잘 나갔던 개그우먼인데..."생활고에 극단적 생각" 충격 이유

개그우먼 김미려가 과거 생활고로 극단적인 선택까지 생각한 적이 있었다고 고백했다./사진=유튜브 채널 '문천식의 매겨드립니다'

개그우먼 김미려가 과거 생활고로 극단적인 선택까지 생각한 적이 있었다고 고백했다.

지난 19일 유튜브 채널 '문천식의 매겨드립니다'에는 김미려가 게스트로 출연해 이야기하는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

영상에서 문천식이 "대학로 생활이 힘들었나, 잘 나간 뒤가 힘들었나"라고 묻자 김미려는 고민 없이 "잘 나간 뒤가 힘들었다"고 답했다.

개그우먼 김미려가 과거 생활고로 극단적인 선택까지 생각한 적이 있었다고 고백했다./사진=유튜브 채널 '문천식의 매겨드립니다'

김미려는 "생각보다 돈을 많이 못 벌었다"며 "(주변에서) 횡령을 많이 한 것 같다. 협찬 광고가 많이 붙어서 저는 출연료가 없다더라. 바보같이 그걸 다 믿었다"고 털어놨다.

그는 "어차피 잔고가 0원인 걸 아는데 계속 통장을 넣었다가 뺐다가 했다"면서 "진짜 불쌍했다. 당시 매니저들이 중간에서 그랬던 거다"라고 고백했다.

그러면서 "정신적으로 피폐해졌다. 방송에서 얘기한 적은 없었던 것 같은데"라며 극단적 선택까지 생각했었다고 털어놨다.

김미려는 "(이)경분이가 다음날 '웃찾사' 녹화였는데 귀마개를 끼고 잤다. 겨우 경분이 깨워서 사태를 수습했다. '고등어 10마리 잡은 거 같은 느낌이었다'고 표현하더라"며 당시 혈흔이 낭자했던 상황을 설명했다.

그는 이어 "(손을) 수건으로 싸매고 병원에 갔다"며 "뮤지컬 공연을 하고 있을 때라 다음날 공연하러 갔는데 손을 싸고 있는 걸 보고 다들 눈치채시더라. 그런데 아무도 티를 내고 물어보지는 않았다. 그때가 27~28살쯤이었다"고 덧붙였다.