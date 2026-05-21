[내일 날씨] 전국 대체로 흐리고 제주 비 소식…낮 기온 오름세

금요일인 22일 전국이 대체로 흐린 가운데 동해안·산지를 중심으로 새벽까지 비가 이어지고, 제주에는 낮 동안 비가 내리겠다. /사진=뉴시스

금요일인 내일(22일)은 전국이 대체로 흐린 가운데 제주에 낮 동안 약한 비가 내리겠다.

21일 기상청에 따르면 강원 동해안·산지와 경북 북부 동해안·북동 산지에선 다음 날 이른 새벽까지 비가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 강원 동해안·산지 5~40㎜, 경북 북부 동해안·북동 산지 5㎜ 미만이다. 제주에는 아침~낮 사이 5㎜ 미만 비가 내리는 곳이 있겠다.

다음 날 아침 최저기온은 12~17도, 낮 최고기온은 17~27도로 평년(최저 10~15도, 최고 22~27도)과 비슷한 수준이 되겠다. 이틀간 내리던 비가 그치면서 기온이 다시 오름세를 보이겠다.

주요 도시별 예상 최저기온은 △서울 14도 △인천 14도 △춘천 13도 △강릉 13도 △대전 15도 △대구 17도 △전주 16도 △광주 16도 △부산 16도 △제주 15도다.

낮 최고기온은 △서울 26도 △인천 26도 △춘천 24도 △강릉 21도 △대전 25도 △대구 23도 △전주 27도 △광주 25도 △부산 22도 △제주 22도로 전망된다.

미세먼지는 전 권역에서 '좋음' 수준을 보이겠으며, 오존 농도는 '보통'으로 예상된다.