'탱크데이 논란' 스타벅스, 총리 표창받은 '상생음료' 사업 멈추나

지난 22일 오후 서울의 한 스타벅스 매장에 5·18 민주화운동 기념일에 진행됐던 '탱크데이' 이벤트 관련 사과문이 게시돼 있다. /사진=뉴시스

스타벅스코리아와 골목상권이 협력하는 '상생음료 사업'이 잠정 휴업할 수 있다는 보도가 나왔다. 스타벅스의 '탱크데이 마케팅 논란' 후폭풍 때문이다.

24일 뉴시스 보도에 따르면 동반성장위원회(동반위)는 올해 여름에 스타벅스와의 상생음료 프로그램을 진행하지 않는 쪽으로 방향을 잡았다.

스타벅스는 2022년 3월 동반위와 체결한 상생협약에 따라 매년 계절 한정 상생음료를 개발해 소상공인 카페에 무상으로 제공해 왔다. 지난해 11월에는 제7차 상생음료 '안동 찐 사과' 원료 6만잔 분량을 전국 150개 소상공인 카페에 공급했다.

상생음료 사업은 대기업 자원을 활용해 소상공인의 경쟁력을 높이는 모범적인 협력 모델로 평가됐고, 스타벅스는 공로를 인정받아 지난해 국무총리 표창까지 받았으나 이번 사태로 사업 지속 여부가 불투명해졌다.

역사적 비극을 상업 마케팅으로 연결시킨 스타벅스 행보가 대기업의 선한 영향력을 알리고 골목상권에 활력을 불어넣는 캠페인의 취지와 부합하지 않는다는 의견이 나온다.

스타벅스를 향한 대중 시선이 싸늘한 상황에서 자칫 스타벅스와의 무리한 협업이 소상공인 업계에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 점도 프로젝트 중단 가능성을 키운 것으로 보인다.