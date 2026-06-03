'105억 전세' 이승기..."차가원 권유로 3배 비싸게 계약, 이자 대납 약속 어겨

지난 2일 방송된 MBC PD수첩은 차가원 피아크그룹 회장을 둘러싼 각종 의혹을 조명했다. 의혹에는 고급 빌라에 대한 내용도 포함 됐는데 해당 빌라에 100억원대 전세 게약을 하고 입주해 화제가 됐던 가수 겸 배우 이승기가 관련 입장을 밝혔다. /사진=MBC PD수첩 갈무리

가수 겸 배우 이승기가 '105억원' 전세 계약 논란과 관련해 입장을 밝혔다. 그는 소속사 원헌드레드레이블 대표인 차가원 피아크그룹 회장의 권유로 고급 빌라에 입주했으며, 차 회장이 약속했던 전세자금 대출 이자도 현재는 지급하지 않고 있다고 주장했다.

지난 2일 방송된 MBC 시사교양 프로그램 'PD수첩'은 'MC몽과 회장님의 K팝 영업비밀' 편을 통해 원헌드레드레이블의 정산금 미지급 논란과 차 회장을 둘러싼 각종 의혹을 조명했다.

방송에서는 차 회장이 대표로 있는 피아크그룹이 서울 용산구 한남동에 건설한 고급 빌라 '라누보'의 고액 전세 계약도 다뤄졌다.

앞서 이승기는 해당 빌라를 전세보증금 105억원에 계약했고, 같은 소속사 가수 백현은 160억원에 전세 계약을 체결했다. 두 계약 모두 당시 기준 전세 시장 최고가 수준으로 주목받은 바 있다.

관련해 이승기는 "차가원 회장이 자기 위층 집이 비어 있다며 우리 부부와 가까이 의지하며 살고 싶다고 지속해서 전세 입주를 권유했다"며 "여러 차례 거절했지만 의지할 데가 없다고 호소해 결국 입주하게 됐다"고 설명했다.

이어 "전세를 급하게 들어가게 됐는데 감정평가가 늦어진다며 정확한 전세금을 정해주지 않았다"며 "이사한 뒤 처음 들었던 금액보다 3배 넘게 높은 전세금을 요구했다"고 주장했다.

또 "그 큰 금액이 없다고 하자 차 회장이 대출은 본인이 다 알아봐 놨다며 이자는 끝까지 부담하겠다고 했다"며 "이미 이사를 마친 상황이라 어쩔 수 없이 계약을 체결했다"고 했다.

이에 대해 차 회장은 "우리 아티스트들의 대출 이자를 3년 동안 내가 부담해왔다"고 주장했다. 하지만 이승기 측은 "차 회장이 대출 이자를 부담하겠다고 약속했지만 현재는 지급하지 않고 있다"고 반박했다.

PD수첩은 취재 결과 해당 대출 이자가 차 회장 개인 비용이 아닌 회사 자금으로 처리됐으며, 최근에는 연예인들이 직접 부담하고 있는 것으로 확인됐다고 전했다.

방송에서는 소속 연예인들 전세 계약이 고급 빌라 시세를 끌어 올리기 위한 목적이 아니었느냐는 의혹도 제기됐다.

이돈호 변호사는 "유명 연예인이 거주하면 자연스럽게 화제가 된다"며 "이를 통해 시세를 끌어올리거나 매물을 판매하기 위한 목적으로 활용됐을 가능성을 의심해볼 수 있다"고 지적했다.

조정흔 감정평가사는 "전셋값을 과도하게 높게 설정한 뒤 임차인에게 대출받게 하고 이자를 대신 내주겠다고 하는 방식은 전세 사기에서 자주 사용되는 수법"이라고 설명했다.

한편 원헌드레드는 최근 이승기, 백현, 첸, 시우민, 이무진, 비비지 등 소속 아티스트들이 정산금 미지급 등을 이유로 전속계약 해지를 통보하면서 갈등을 겪고 있다.