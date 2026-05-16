'최종 엔트리 확정' 홍명보 감독 "북중미월드컵 이변 도전, 마지막까지 고민은..." [명단 발표 현장 일문일답]

홍명보 축구대표팀 감독은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 본선에 나설 26인의 최종 엔트리를 발표했다. 이번 명단에는 손흥민, 김민재, 이강인 등 핵심 유럽파와 이기혁, 이동경 등 K리그1에서 활약한 선수들이 포함되었다. 홍 감독은 이번 월드컵이 이변을 일으키기 좋은 기회이며, 변수 통제와 고지대 적응을 중점적으로 준비하겠다고 밝혔다.

홍명보 대한민국 축구 국가대표팀 감독이 16일 오후 4시 서울 종로구 KT 광화문 빌딩 웨스트 온마당에서 열린 기자회견 경기 중 답하고 있다. /사진=대한축구협회 제공

사상 첫 48개국 체제로 치러지는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 본선 무대를 밟을 26인의 태극전사 명단이 마침내 베일을 벗었다. 홍명보 감독은 최종 명단을 확정하기까지 숱한 고민을 이어왔다는 후문이다.

홍명보 축구대표팀 감독은 16일 오후 4시 서울 종로구 KT 광화문 빌딩 웨스트 온마당에서 기자회견을 열고 최종 엔트리를 전격 공개했다.

최종 명단 발표 후 홍명보 감독은 "대표팀을 거쳐간 선수들에게 모두 감사하고 수고했다는 말 전하고 싶다. 최종 명단에 이름을 올리지 못한 선수들에게 전하고 싶은 말이 있다. 여기까지 오면서 흘린 땀과 노력을 잊지 않겠다"고 밝혔다.

이번 명단은 지난 2년 동안 이어진 치열한 옥석 가리기의 최종 결과물이다. 홍명보 감독이 수차례 강조해 왔던 5월 기준 최고의 경기력이라는 선발 원칙이 반영된 결과다.

이날 발표된 명단에는 주장 손흥민(LAFC)과 김민재(바이에른 뮌헨), 이강인(파리 생제르맹) 등 공수를 지탱하는 핵심 유럽파 자원들이 포함됐고 강원FC 핵심으로 떠오른 멀티플레이어 이기혁(강원)이 전격 발탁됐다. 최근 K리그1 무대에서 맹활약을 펼친 이동경(울산HD) 등도 치열한 경쟁을 뚫고 본선행 티켓을 거머쥐었다.

명단 발표 직후 이어진 질의응답에서 홍명보 감독은 각 포지션별 선발 배경과 부상 변수에 따른 대안, 미국 솔트레이크시티 사전 캠프부터 멕시코 과달라하라 베이스캠프 입성까지 이어지는 로드맵을 밝혔다.

이강인(가운데)이 대전월드컵경기장에서 열린 볼리비아전에 나서 볼경합을 벌이고 있다. /사진=강영조 선임기자

다음은 홍명보 감독과 일문일답.

손흥민(가운데))과 이재성(왼쪽)이 지난 6월 서울월드컵경기장에서 북중미월드컵 최종예선 마지막 경기인 쿠웨이트전에서 승리한 후 월드컵11연속 본선진출을 축하하기위해 그라운드를 돌고 있다. /사진=강영조 선임기자

"이번 월드컵에는 변화가 많다. 이동 거리, 기후, 시차, 경기 운영방식 등 변수가 다양하다. 월드컵의 핵심은 변수 통제와 대처다. 변수를 위기가 아닌 기회로 만들도록 노력하겠다. 조별리그부터 고지대라는 변수를 만나게 됐다. 이를 중점적으로 준비했다. 다양한 변수 속에서도 갖춘 선수들을 발탁했다."

"한국은 늘 월드컵 변수 속에서 싸워왔다. 따라서 이번 월드컵은 이변을 일으키기 좋은 기회다. 마지막 순간까지 잘 준비하겠다."

-마지막까지 고민은.

"이름은 밝힐 수 없다. 미드필더, 수비진은 갑론을박도 있었다. 대표팀 공헌도 중요시하게 봤다. 미드필더와 중앙 수비는 많은 고민이 있었다."

- 이동경을 발탁했다. 황인범 부상 정도는.

"황인범은 테스트를 통해 몸 상태를 확인했다. 심폐 기능은 전혀 문제가 없다. 오히려 다른 선수보다 좋은 정도다. 다만 경기를 많이 뛰지 못했기 때문에 감각은 완벽하지 않을 것이다. 미국에서 끌어 올릴 것이다. 피지컬 코치가 강도 높은 훈련을 진행하고 있다. 안심 단계다."

"이동경은 시즌 초반 어려움을 겪었다. 꾸준히 지켜봐 왔다. 최근 두 경기에서는 예전 모습을 보여줬다. 이동경은 라인 사이에서 볼을 받을 수 있는 다른 유형의 선수다. 대표팀에 잘 맞는 자원이다."

- 이기혁 깜짝 발탁 배경은. 수비형 미드필더 고민이 많았을 텐데, 중원 구성은.

"멀티 능력이 중요하다고 생각했다. 이기혁은 미드필더와 풀백 모두 뛸 수 있는 다재다능한 선수다. 강원의 핵심은 이기혁이었다. 소속팀 지도자들과 대화도 했다. 좋은 경기력을 유지하고 있고, 자신감도 좋다. 수비수로서 장단점이 있는데, 예전보다 좋아졌다는 생각이 들었다. 훈련하면서 보완할 것이다."

16일 오후 4시 서울 종로구 KT 광화문 빌딩 웨스트 온마당에서 열린 기자회견 중 이기혁 최종 명단 발표. /사진=대한축구협회 제공

- 32강으로 목표를 조정했다.

"32강 이후에는 어떤 일이 일어날지 모른다. 생각지 못한 위치까지 갈 수도 있다. 32강이 목표가 아니다. 32강을 좋은 위치로 갈 수 있는 계기로 만들고, 그 이후도 생각 중이다."

- 예비 엔트리 3인(강상윤, 조위제, 윤기욱) 발탁 배경은.

"한국은 월드컵을 준비 중이다. 경쟁력이 중요한 시기다. 다만 대표팀은 다음 사이클도 생각해야 한다. 이 선수들이 대표팀이 어떤 기준으로, 어떤 태도로 하는지 몸으로 체험하길 바란다. 국제 대회를 준비하는 압박감과 부담감을 배우면 성장에 도움이 될 것 같았다."

- 선수들이 얼마나 성장했는지.

"나름대로 많은 성장이 있었다. 많은 생각도 공유했다. 저 역시 경험적인 측면도, 감독으로서 좋은 선수들과 있으니 성장을 많이 했다는 생각이 든다."

- 첫 경기가 얼마 남지 않았다. 축구협회의 지원도 중요할 것 같은데. 긴 합숙 시작하는 선수들에게 당부는.

"경기 준비 시간이 생겨 다행이기도 하지만, 어려움을 겪을 수도 있을 것 같다. 가족을 데려온다든지, 협회에서 많이 신경을 써줄 것이다. 전보다 선수들의 생각 등을 팀 운영에 더욱 반영할 계획이다. 누가 시켜서 하는 것이 아니라, 본인 스스로 생각하고 판단하고 생각하는 것이 중요하다."

지난해 9월 2026 북중미월드컵 아시아 지역 3차 예선 한국-팔레스타인전이 끝난 뒤 김민재. /사진=김진경 대기자

- 김민재, 이강인, 손흥민 등 늦게 합류하는 선수들이 있는데. 훈련 계획은.

"선수단 이동이 1진과 2진으로 진행된다. 1진은 18일 K리그 선수들, 스태프 모두 함께 이동한다. FIFA 규정상 24일부터 소집이 가능한데, 유럽파들은 24 또는 25일에 합류, 이강인은 조금 더 늦게 올 것이다(챔피언스리그)."

"고지대로 이동하는데, 2~3일 간은 선수들의 몸 상태를 지켜볼 것이라 강한 훈련은 진행하지 않을 것이다. 유럽에서 합류하는 선수들도 고지대에서 상황을 지켜본 뒤 훈련을 진행할 것이다. 한국의 경기시간이 앞쪽이라 그렇게 많은 훈련을 진행하기는 어려울 것이다.

- 대표팀에는 골을 넣을 선수들이 필요한데, 몇 명은 부진 중이다.

"소속팀과 대표팀은 다르다. 오현규와 조규성이 종종 득점하고 있지만, 손흥민이 득점하지 못하고 있다. 직접 LA에서 경기를 보니, 대표팀과 달리 위치가 좀 아래에서 뛰는 것 같아 그런 것 같았다. 선수들과 소통하면서 어떤 게 적합하고 좋은지 공유하고 얘기해야 할 것 같다.

16일 오후 4시 서울 종로구 KT 광화문 빌딩 웨스트 온마당에서 열린 기자회견이 끝난 뒤 코칭 스태프들이 화이팅 포즈를 취하고 있다. /사진=대한축구협회 제공

- 손흥민을 만났다고 했다. 고지대 적응 얘기를 했는지.

"8강(북중미카리브연맹 챔피언스컵) 경기 후 LA에서 돌아와서 얘기했다. 2300m 고지대에 갔는데, 경기 중에 힘들었다고 했다. 경기를 마친 뒤 피로감이 더욱 많았던 것 같다. 대표팀은 그 정도 고지대는 아니지만, 1600m 정도에도 적응해야겠다는 생각이 들었다."

- 평가전 상대 피파 랭킹이 낮다.

"(성사되지 못한 팀들)저희와 조건이 맞지 않았던 모양이다. 평가전 상대를 잡기가 굉장히 어려웠다. 더 좋은 상대와 할 수 있었지만, 우리 첫 경기는 과달라하라에서 한다. 솔트레이크가 아닌 다른 지역에서 평가전을 치르는 건 효율적이지 않을 거라 느꼈다. 안 되면 클럽팀과 평가전이라도 할 생각이 있었다. 다행히 엘살바도르가 잡혔다. 팬들의 생각은 이해하지만, 대표팀 입장에서는 다행이라고 생각한다."

홍명보 대한민국 국가대표팀 감독이 16일 오후 4시 서울 종로구 KT 광화문 빌딩 웨스트 온마당에서 열린 기자회견에서 취재진의 질문에 답하고 있다. /사진=대한축구협회 제공

- 주장 손흥민에게 기대하는 역할은.

"손흥민에게 주장으로서 더 주문할 건 없다. 지금껏 해왔던 대로 잘할 것이다. 그 외 선수들도 생각을 잘 전달하고, 원활하게 소통을 잘 했으면 좋겠다. 즐겁고 편안하게 월드컵을 준비하는 시간을 만들어보겠다. 결과를 예측할 수는 없지만, 이 과정을 선수들이 더 즐겼으면 한다."

- 감독 개인적으로도 우여곡절이 많았다. 축구팬들에게 부탁하고 싶은 게 있다면.

"저는 감독으로서 이 팀을 끝까지 지킬 것이다. 선수들은 더 좋은 기운으로 월드컵에 갈 수 있도록 많은 팬이 성원해주셨으면 하는 바람이다."