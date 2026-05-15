'1조원 사나이' 오타니 가족의 품격…"모친 17년째 알바, 아내 구형폰"

'슈퍼스타' 오타니 쇼헤이의 가족들이 검소한 생활을 하는 것으로 알려져 화제를 모았다. 특히 그의 모친은 17년째 파트타임 근무를 하는 것으로 전해져 놀라움을 자아냈다. 사진은 MLB LA 다저스 오타니 쇼헤이가 투구하는 모습. 사진=뉴시스

'1조원의 사나이' 오타니 쇼헤이(LA 다저스)의 가족들이 검소한 생활을 하는 것으로 알려져 화제를 모았다. 특히 그의 모친이 17년째 파트타임 근무를 이어오고 있다는 사실이 전해지며 놀라움을 안겼다.

지난 14일 일본 매체 '니혼테레비'는 오타니 가족 근황을 보도했다. 오타니 모친은 한 음식점에서 약 17년간 주 4~6일 파트타임으로 근무했으며, 오타니가 MLB에 진출한 후에도 일을 계속했다.

매체는 또 "오타니는 가족들을 위해 집을 새로 지어주거나 리모델링 비용을 부담하겠다고 제안했으나 부모가 이를 거절했다"고 전했다.

지난해 11월 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 LA 다저스 메이저리그 월드시리즈 2연패 달성 기념 카퍼레이드에서 아이폰 13 미니 기종을 사용해 화제를 모았던 오타니 쇼헤이의 아내 다나카 마미코. /사진=뉴시스

오타니 부모뿐만 아니라 그의 아내 다나카 마미코도 소박한 생활 방식으로 주목받은 바 있다. 지난해 11월 LA 다저스 메이저리그 월드시리즈 2연패 달성 기념 카퍼레이드 당시 다나카가 아이폰 13 미니를 사용하는 모습이 포착됐다.

해당 기종은 2021년 출시된 제품으로, 그가 약 4년간 동일한 모델의 휴대전화를 사용한다는 사실에 누리꾼들은 "정말 검소하다", "진짜 호감" 등 반응을 보였다.

오타니는 2023년 12월 LA 다저스와 10년 7억달러(약 1조454억원)의 계약을 맺었다.