북중미 월드컵 뛸 26명 누구…'캡틴' 손흥민 생애 4번째 도전

한국 축구 '캡틴' 손흥민(LAFC)이 개인 통산 4번째 월드컵 무대를 밟는다./사진=뉴스1

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 무대를 누빌 선수로 손흥민 등 26명이 꼽혔다. 손흥민은 4번째 월드컵 경기에서 뛰게 됐다.

홍명보 감독은 16일 서울 종로구의 광화문 KT 웨스트 빌딩 온마당에서 기자회견을 열어 월드컵에 나설 26명의 최종 명단을 공개했다.

한국 축구 '캡틴' 손흥민(LAFC)과 이강인(PSG), 김민재(바이에른 뮌헨)가 예상대로 포함됐다. 이재성(마인츠), 설영우(즈베즈다), 황희찬(울버햄튼), 김승규(FC도쿄) 등 홍명보 감독이 부임한 뒤 꾸준히 부름 받은 선수들도 예외없이 선발됐다.

이로써 손흥민은 2014년 브라질, 2018년 러시아, 2022 카타르 대회에 이어 생애 4번째 월드컵 도전에 나서게 됐다. 이번 북중미 월드컵은 '라스트 댄스'가 될 공산이 크다. 1992년 7월8일생인 손흥민은 현재 만 33세로, 북중미 월드컵 다음 대회가 열리는 2030년 스페인/포르투갈/모로코 월드컵에는 37세가 된다.

홍명보 감독이 16일 오후 서울 종로구 KT온마당에서 2026 FIFA 북중미 월드컵 대한민국 축구대표팀 최종 명단을 발표, 취재진 질의에 답하고 있다/사진=뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 안은나 기자

부상으로 시즌을 조기에 마치고 재활에 집중했던 황인범(페예노르트)도 최종 엔트리에 포함됐다. '혼혈 국가대표' 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)도 태극 마크를 달고 북중미행 비행기에 오른다. 독일인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 카스트로프는 처음으로 한국을 대표해 꿈의 무대에 선다.

A매치 1경기 출전 기록의 K리거 이기혁(강원)은 지난 3월 유럽에서 펼쳐진 평가전에서 무릎 부상을 당한 김주성(히로시마)을 대신해 '깜짝 발탁'됐다

최종 명단을 확정한 홍명보호는 오는 18일 오후 사전 캠프 장소인 미국 솔트레이크시티행 비행기에 오른다. 다른 선수들은 현지에서 합류할 예정이다.

한국은 오는 31일 오전 10시(이하 한국시간) 트리니다드토바고, 다음달 4일 오전 10시에는 엘살바도르와 평가전을 치른다. 엘살바도르전을 마친 다음날인 5일엔 멕시코 과달라하라로 이동해 월드컵 베이스캠프에 입성한다. 한국은 다음달 12일 오전 11시 체코와 대회 첫 경기를 한다.