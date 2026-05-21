반기문 전 UN 사무총장, 대한체육회 초대 명예고문으로 위촉 "스포츠는 국민 통합과 미래세대 희망 만들어가는 중요한 가치"

반기문 전 UN 사무총장이 21일 대한체육회 초대 명예고문으로 위촉됐다. 대한체육회는 반기문 명예고문의 국제적 경륜과 글로벌 리더십이 대한민국 체육의 국제적 위상 제고와 지속가능한 체육 발전에 큰 도움이 될 것으로 기대했다. 반기문 명예고문은 스포츠가 국민 통합과 미래세대의 희망을 만들어가는 중요한 가치라고 강조하며 대한민국 체육 발전에 힘을 보태겠다고 밝혔다.

유승민(왼쪽) 대한체육회장과 반기문 전 UN 사무총장. /사진=대한체육회 제공

반기문 전 UN 사무총장이 대한체육회 초대 명예고문으로 위촉됐다.

대한체육회는 21일 "이날 오후 4시 보다나은미래를위한 반기문재단에서 반기문 전 UN 사무총장을 대한체육회 초대 명예고문으로 위촉했다"고 밝혔다.

대한체육회는 이번 위촉에 관해 "대한민국 체육 발전과 국제 스포츠 외교 역량 강화를 위한 폭넓은 자문과 고견을 구하기 위해 위촉했다"면서 "대한체육회는 반기문 명예고문의 국제적 경륜과 글로벌 리더십이 대한민국 체육의 국제적 위상 제고와 지속가능한 체육 발전에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다"고 설명했다.

반기문 명예고문은 제8대 UN 사무총장과 제33대 외교통상부 장관을 역임했다. 현재 보다나은미래를위한 반기문재단 이사장으로 활동하고 있다. 또 IOC 윤리위원장과 IOC 명예위원 등을 맡아 국제 스포츠 분야에서도 활발한 활동을 이어오고 있다.

유승민 회장은 "반기문 전 UN 사무총장님은 국제사회와 스포츠 분야에서 모두 큰 존경을 받고 계신 분으로, 대한체육회 초대 명예고문으로 모시게 돼 매우 영광스럽게 생각한다"며 "앞으로 대한민국 체육 발전과 국제 스포츠 교류 확대를 위해 많은 고견과 조언을 부탁드린다"고 말했다.

반기문 명예고문은 "대한체육회 초대 명예고문으로 위촉된 것을 매우 뜻깊게 생각한다"며 "스포츠는 국민 통합과 미래세대의 희망을 만들어가는 중요한 가치인 만큼, 앞으로 대한민국 체육 발전과 대한체육회의 역할 확대를 위해 함께 힘을 보태겠다"고 밝혔다.

대한체육회는 "앞으로도 체육계 안팎의 다양한 전문성과 경험을 적극적으로 수렴하여, 대한민국 체육의 국제 경쟁력 강화와 국민과 함께하는 건강한 스포츠 문화 확산을 위해 지속적으로 노력할 계획"이라고 강조했다.

유승민(왼쪽) 대한체육회장과 반기문 전 UN 사무총장. /사진=대한체육회 제공