이재명 대통령, 北 내고향 우승 축하 "우리 다시 만날 것... 평화와 화합 되새겨야"

이재명 대통령은 내고향여자축구단이 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL)에서 우승한 것을 사회관계망서비스(SNS)를 통해 축하했다. 이 대통령은 이번 대회가 아시아 스포츠의 도약을 이끌고 평화와 화합의 가치를 되새기는 계기가 되기를 바란다고 말했다. 또한 수원FC 위민 선수단과 공동응원단에게도 감사와 격려의 메시지를 전했다.

2014년 11월 성남FC가 FA컵에서 우승하자 이재명(왼쪽) 당시 구단주와 김학범 성남 감독이 기뻐하고 있다. /사진-=뉴스1

23일 오후 경기 수원종합운동장에서 열린 2025~2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승전 도쿄 베르디 벨레자와 내고향여자축구단의 경기에서 1-0으로 우승을 차지한 내고향여자축구단 선수들이 기뻐하고 있다. /사진=뉴시스

내고향여자축구단(북한)이 도쿄 베르디 벨레자(일본)를 꺾고 아시아 정상에 등극한 가운데, 이재명 대통령이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 축하와 격려의 메시지를 전했다.

이재명 대통령은 23일 개인 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 우승을 차지한 내고향여자축구단 선수 여러분께 진심 어린 축하를 전한다"고 축전을 올렸다.

이 대통령은 이어 "챔피언스리그에서 펼쳐진 수준 높은 경기들은 아시아 여자 축구의 눈부신 발전과 역량을 전 세계에 분명히 보여주었다"며 "이번 대회가 승패를 넘어, 아시아 스포츠의 도약을 이끌고 평화와 화합이라는 스포츠의 가치를 되새기는 뜻깊은 계기가 되었길 바란다"고 대회의 짚었다.

더불어 안방에서 아쉬운 결과를 받아든 대한민국 수원FC 위민 선수단을 향한 위로도 잊지 않았다. 이 대통령은 "뜨거운 관심 속에 펼쳐진 수원FC 위민 선수들의 수중전 투혼 역시 오래도록 기억될 것"이라며 "도쿄와 멜버른 시티 FC 선수들을 향해서도 고생 많으셨다"고 인사를 건넸다.

23일 수원종합운동장에서 열린 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승 도쿄 베르디와 내고향여자축구단의 경기 모습. /사진=대한축구협회 제공

마지막으로 이 대통령은 공동응원단을 비롯한 서포터즈들에게 감사도 전했다. 그는 "무엇보다 성숙한 응원 문화로 대회를 빛내주신 우리 응원단 여러분께 깊은 경의를 표한다"며 "공은 둥글고, 우리는 또 다시 만나게 될 것이다. 선수 여러분의 다음 도전을 힘차게 응원하겠다"고 글을 맺었다.

리유일 감독이 이끄는 내고향은 지난 23일 오후 2시 수원종합운동장에서 열린 2025~2026 아시아축구연맹 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승전에서 도쿄를 1-0으로 제압하고 우승 트로피와 함께 상금 100만 달러(약 15억 2000만 원)를 거머쥐었다.

이날 경기에서 내고향은 경기장 응원석을 가득 채운 대규모 공동응원단의 일방적인 지지 속에서 경기를 치렀다. 공동응원단은 대한민국 축구 국가대표팀의 응원가를 개사해 부르고 내고향 엠블럼이 새겨진 깃발을 흔드는 등 북한 팀을 향해 뜨거운 성원을 보냈다.

23일 수원종합운동장에서 열린 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승 도쿄 베르디와 내고향여자축구단의 경기 모습. /사진=대한축구협회 제공

전반 초반은 도쿄의 공세가 매서웠지만, 내고향은 수비에 무게를 둔 채 날카로운 역습으로 맞섰다.

팽팽하던 흐름 속에서 전반 44분, 정금이 찔러준 패스를 받은 김경영이 골키퍼와 일대일 기회를 맞이해 침착한 오른발 슈팅으로 선제 결승골을 터트렸다.

후반전 들어 도쿄 베르디가 파상공세를 펼쳤지만 내고향의 육탄 수비벽은 끝내 열리지 않았고, 경기는 내고향의 1-0 승리로 끝났다. 지난해 11월 미얀마 조별리그 당시 도쿄 베르디에 0-4 대패를 당했던 내고향은 준결승에서 수원FC 위민을 꺾은 데 이어 결승에서 일본 최강팀까지 물리치며 한국 땅에서 아시아 챔피언에 등극했다.