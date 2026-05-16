[고래사냥] '두산로보틱스·주성엔지니어링·코윈테크·성우! 내일장 고래 종목은?!

두산로보틱스는 엔비디아와 AI·로보틱스 생태계 접목 및 지능형 솔루션 개발을 논의했고, 세아메카닉스와는 AI 로봇 디버링 솔루션을 개발했다. 주성엔지니어링은 애플·인텔과 차세대 반도체 공정 도입을 협의 중이며, 마이크로 LED·유리기판 공정을 세계 최초로 상용화했다. 코윈테크는 초고중량물 자율주행 물류 로봇을 국산화하고 미국향 ESS 물류 로봇 대규모 공급 계약을 체결했으며, 성우는 테슬라 4680 배터리용 '탑캡 어셈블리'를 독점 공급하고 스페이스X 우주선에 배터리 부품을 탑재했다.