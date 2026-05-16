[고래사냥] '두산로보틱스·주성엔지니어링·코윈테크·성우! 내일장 고래 종목은?!

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down
두산로보틱스-엔비디아 협력 논의, 대세는 '피지컬 AI'?
- 두산로보틱스-엔비디아, AI·로보틱스 생태계 접목
- 두산로보틱스, 피지컬 AI·북미 시장 확대 기대감
- 세아메카닉스-두산로보틱스, AI 로봇 디버링 솔루션 개발
- 세아메카닉스, 피지컬 AI 제조 혁신 가속화
▶▶▶ 명품투자 POINT
외국인 이달 로봇주 '집중 매수'… 같이 담아볼까?
- 보스턴다이내믹스 美 IPO 기대감 '훈풍'
- LG그룹주 일제히 강세… 로봇 신사업 기대감 ↑
- 두산로보틱스, 글로벌 3위 협동로봇 기업
- LG전자, 로보티즈·로보스타 등 지분 보유
▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥
▶오늘의 고래사냥법 - 두산로보틱스(127,400원 ▲20,600 +19.29%)(454910)
- 엔비디아와 지능형 솔루션을 개발 진행 중
- 세아메카닉스와 AI 자동화 솔루션 개발 진행 중
- 6월 신공장 이전 완료… 북미 지역 수주 적극 대응
▶오늘의 고래사냥법 - 주성엔지니어링(140,200원 ▼27,800 -16.55%)(036930)
- 애플·인텔과 차세대 반도체 공정 도입 협의 진행
- 마이크로 LED·유리기판 공정 세계 첫 상용화
- TSMC 추정 기업과 ALG 증착장비 퀄테스트 진행
- 글로벌 메모리·태양광 패널 제조사에 ALG 증착장비 공급
- 삼성전자 포함 양대 메모리사에 ALG 장비 공급 협의 중
▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥
▶오늘의 명품투자 포착주 - 코윈테크(14,700원 ▼800 -5.16%)(282880)
- 초고중량물 옮기는 자율주행 물류 로봇 국산화
- 미국향 ESS 물류 로봇 대규모 공급 계약 체결
- 세계 유일 2차전지 전공정 자동화 시스템 '턴키 공급'
- 삼성SDI·LG에너지솔루션 주고객사로 확보
- 북미 물류 및 반도체 시장 진출 본격화
▶오늘의 명품투자 포착주 - 성우(12,820원 ▼380 -2.88%)(458650)
- 테슬라 4680 배터리용 '탑캡 어셈블리' 독점 공급
- LG엔솔 등 주요 로봇 고객사에 원통형 배터리 공급
- 테슬라 옵티머스에 배터리 확장 탑재 예정
- 스페이스X 우주선에 배터리 부품 탑재
- 4680 원통형 배터리 대표주자… 로봇 배터리 적합
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