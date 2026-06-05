트럼프, 가수들 보이콧에 독립 250주년 콘서트 취소…대신 집회 연다

[워싱턴=AP/뉴시스] 도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지 시간) 백악관 집무실에서 열린 석탄 관련 행사 중 파안대소하고 있다. 트럼프 대통령은 석탄 산업 지원을 위해 총 7억 달러(약 1조710억 원) 규모의 연방 자금을 투입한다고 발표했다. 2026.06.05. /사진=민경찬

도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 워싱턴DC에서 건국 250주년을 기념하기 위해 열릴 예정이었던 콘서트 대신 집회를 개최한다고 밝혔다.

트럼프는 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "6월 24일 오후 7시 이제 완전히 아름답게 정비됐고 세계에서 가장 안전한 도시 중 하나가 된 위대한 워싱턴 DC에서 건국 250년 역사를 기념하며 역사상 가장 위대한 집회를 생중계로 여러분께 선보일 것"이라고 밝혔다.

해당 집회 예고는 건국 250주년 기념해 열릴 예정이었던 '프리덤 250 콘서트'에 유명 가수들이 줄줄이 불참을 선언한 가운데 나왔다. 앞서 컨트리 가수 마르티나 맥브라이드는 성명을 통해 "나는 초당파적 행사에서 공연할 기회를 제안받았으나 사실과 달랐던 것으로 드러났다"며 불참 의사를 밝혔다.

트럼프는 지난달 가수들의 불참 소식에 "아무도 듣고 싶어 하지 않는 데다 음악도 지루하고 불평만 늘어놓는 고액 출연료 가수들을 부르는 대신 건국 250주년을 기념하는 거대한 '미국을 다시 위대하게' 집회를 열어야 한다"고 언급한 바 있다.

트럼프는 이날도 "우리는 재능은 없으면서 거액의 출연료만 받고 사람들을 졸리게 만드는 가수들을 원하지 않는다"며 "그래서 그들에게 모두 집에 있으라고 했다"고 말했다. 그러면서 "우리에게 필요한 것은 여러분과 나, 몇 명의 연설자, 그리고 여러분이 수년 동안 들어온 역사상 가장 위대한 음악뿐이다"고 강조했다.