'파산' 윤정수 "출연료 압류당하고 母 생활비도 빌려 연명" 고백

윤정수가 파산으로 겪었던 생활고를 떠올리며 먹먹함을 전했다. /사진=tvN '남겨서 뭐하게' 캡처

윤정수가 잘못된 보증으로 청담동 아파트가 경매에 넘어간 뒤 파산까지 겪었던 생활고를 고백했다.

11일 방영된 tvN '남겨서 뭐하게' 42회에서는 윤정수가 게스트로 출연해 이영자, 박세리와 식사를 하며 근황을 나눴다.

이날 윤정수는 과거 잘못된 보증으로 청담동에 구매한 아파트가 경매로 넘어갔던 일을 떠올렸다.

윤정수는 "보증 폭탄에 아파트가 경매로 넘어갔다"면서도 "그런데 집이 날아갈 때 힘든 사람이 없다. 집이 날아갈 정도면 직전 1~2년의 상황이 엉망이기 때문"이라고 당시를 회상했다.

과거 파산 신청하고 생활고에 시달린 윤정수. /사진=tvN '남겨서 뭐하게' 캡처

이영자가 "그럼 어디로 갔냐"고 묻자 윤정수는 "이촌동에 작은 집을 마련했다. 제가 어머니도 모시고 있으니까 식구들이 도와줘서 보증금을 만들어줬다"고 답했다.

이어 윤정수는 파산 신청 후 찾아온 생활고도 털어놨다.

윤정수는 "파산을 하면 돈을 내가 가져갈 수가 없어서 사회생활이 어려워진다"며 "집을 경매당하고 파산까지 가는 상황이 제일 힘들었다. 모든 재산이 압류되기 때문에 남의 도움을 받아야 한다"고 말했다.

자동차 역시 지인의 도움으로 마련했다.

윤정수는 "자동차도 아는 후배가 뽑아줘서 그걸 타고 다녔다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

전기가 끊겨 불을 켜지 못했던 윤정수. /사진=tvN '남겨서 뭐하게' 캡처

이영자가 "방송국 출연료는 어떻게 됐냐"고 묻자 윤정수는 "출연료도 들어오는 족족 압류당했다. 엄마와의 생활비는 빌려서 겨우 연명했다"고 고백했다.

또 윤정수는 "전기가 끊겨 촛불을 켰다"며 "휴대전화를 밖에서 많이 충전해 온 뒤 집에 들어와 휴대전화 불빛으로 옷을 입었다"고 당시 상황을 설명했다.

이어 "해가 뜰 때까지 기다렸다가 새벽 5시부터 미뤄뒀던 집안일을 시작했다. 밤에는 어두워서 못 했다"며 "계속 그렇게 하다 보니 익숙해졌다"고 고백해 안타까움을 자아냈다.