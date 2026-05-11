'짠한형' 출연한 곽범, 제로 콜라 주문…"금주한 지 2년"

개그맨 곽범이 2년째 금주 중이라고 밝혔다./사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽'

개그맨 곽범이 2년째 금주 중이라고 밝혔다.

11일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 곽범, 이선민, 이재율, 김동하가 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

영상에서 곽범은 "(술을 안 마신 지) 2년 가까이 됐다. 잘 안 마신다"고 밝혔다.

신동엽이 "곽범이 금주하기 전에는 같이 술을 마셔봤냐"고 묻자 이재율은 "많이 먹었다"고 했고, 이선민은 "공연을 같이 했을 때 끝나고 회식하면서 마셨었는데 그 뒤로 안 먹는다"고 답했다.

개그맨 곽범이 2년째 금주 중이라고 밝혔다./사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽'

'건강 때문에 안 마시는 거냐'는 질문에 곽범은 "그게 아니라 감사하게도 요즘 일이 많은데 나이를 먹으니 술이 안 깬다"며 "다음 날 타격을 줘서"라고 설명했다. 그는 술 대신 제로 콜라를 마시겠다고 말했다.

신동엽이 "혹시 내일 일정이 있냐"고 묻자 곽범은 "내일도 일찍 8시에 일정이 있다"고 말했다.

이를 듣던 이재율은 "형이 스케줄 많은 건 좋은데 동엽 선배님이랑 같이 먹는데 꺼드럭 대니까"라고 농담해 웃음을 자아냈다.

신동엽은 "절대 억지로 먹지 마라. 짠만 해라"고 말했다.

곽범이 탄산 음료만 마시는 모습에 동료들은 "범이 형도 고집이 있다", "신념이 멋있다"라고 말하며 감탄했다.

신동엽은 "다른 데서 술 먹는 거 보이기만 해 봐라. 범이가 술 마시는 거 '짠한형'에 보내주시면 사례를 하도록 하겠다"고 너스레를 떨어 모두를 폭소하게 했다.