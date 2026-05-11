"남편보다 몸 좋아"...12살 연하 아내, 헬스 트레이너와 '수상한 만남'

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아내가 헬스장 트레이너와 부정행위를 저질렀으나 직접적인 증거가 없을 경우 위자료 청구가 가능할까.

11일 YTN 라디오 '조인섭 변호사의 상담소'에서는 12살 어린 아내와 결혼한 지 3년 차라고 밝힌 남성 A씨 사연이 소개됐다.

A씨 부부는 1년 전 동네 헬스장에서 PT(Personal Training)를 함께 등록했다. 이후 A씨는 혼자 운동을 이어갔지만, 아내는 퇴근한 뒤 꾸준히 개인 수업을 받았다.

그런데 최근 A씨는 아내와 젊은 트레이너 사이가 수상하다고 느껴졌다. 아내가 헬스장에 가지 않는 날에는 트레이너도 휴무였고, 해당 날짜에는 교외 지역에서 단백질 보충제와 스포츠용품을 구매한 카드 결제 내역이 확인됐다. A씨는 아내가 이를 트레이너에게 선물했다고 생각했다.

A씨가 추궁하자 아내는 메신저 대화 내용을 보여주며 의심하지 말라고 화를 냈다. 불안감을 떨치지 못한 A씨는 아내가 잠든 사이 휴대전화를 확인했고, 다른 메신저 앱에서 트레이너와 나눈 대화를 발견했다.

대화에서 아내가 '남편이 눈치챈 것 같다'고 하자 트레이너는 '내가 더 잘해줄 수 있으니까 그냥 이혼해. 남편보다 내가 젊고 몸이 더 좋지 않냐'고 했다.

A씨는 "데이트 사진이나 성관계 증거는 없지만 바람을 피우고 있다는 건 확실하다"면서도 "가정을 깨고 싶지 않다. 트레이너 유혹에 순진한 아내가 잠깐 넘어간 것 같다. 트레이너에게는 반드시 책임을 묻고 싶다. 제가 곧 출장을 떠나는데, 아내가 집에 트레이너를 데려올까 봐 걱정된다. 집 안에 몰래 CC(폐쇄회로)TV를 설치해도 법적 문제가 없냐"고 물었다.

이준헌 변호사(법무법인 신세계로)는 "아내와 이혼하지 않더라도 트레이너를 상대로 위자료를 청구할 수 있다"며 "다만 혼인 관계가 유지된 상태인 만큼 이혼 소송 때보다 위자료 액수는 적을 수 있다"고 설명했다.

이어 "트레이너가 A씨를 아는데도 부정행위를 이어간 점과 '내가 더 잘해줄 수 있으니 이혼하라'고 적극적으로 말한 점 등을 강조하면 위자료 산정에 유리할 수 있다"며 "A씨보다 젊고 몸이 더 좋다고 한 것도 모욕하고 조롱한 것으로 볼 수 있다"고 조언했다.

직접적인 부정행위 증거가 없는 것에 대해서는 "사진이나 영상이 없을 뿐 아내와 트레이너가 나눈 대화에 애정 표현이 있어 증거로 활용할 수 있다"며 "트레이너 휴무일과 아내 헬스장 출입 기록, 카드 사용 내역 등을 비교하는 것도 방법"이라고 했다.

이 변호사는 "집 안에 CCTV를 설치하는 것 자체는 큰 문제가 되지 않는다"면서도 "만약 아내와 트레이너 모습을 녹화할 경우 통신비밀보호법 위반 등으로 형사처벌을 받을 수 있다. 위치 추적기 설치도 주의해야 한다. 헬스장에 찾아가 소란을 피우는 행위도 명예훼손이나 업무방해 등 범죄가 성립할 수 있어 조심해야 한다"고 조언했다.