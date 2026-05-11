'AI 고속도로 심장부' 국가AI컴퓨팅센터, 삼성SDS가 맡는다

'AI 고속도로' 핵심 인프라인 국가AI컴퓨팅센터를 삼성SDS 컨소시엄이 구축한다.

11일 과학기술정보통신부는 삼성SDS컨소시엄과 국가AI컴퓨팅센터 구축 사업계획 확정을 위한 실시협약과 출자 및 SPC(특수목적법인) 설립·운영 등을 위한 주주 간 계약을 체결했다. 올 2분기까지 민·관 합작 SPC를 설립하고 3분기 중 센터를 착공한다는 목표다.

지난해 9월8일~10월21일 진행된사업공모에 삼성SDS 컨소시엄이 단독 입찰한 지 7개월 만이다. 컨소시엄엔 삼성SDS(삼성에스디에스(189,000원 ▲6,100 +3.34%)), 네이버클라우드, 삼성물산(396,500원 ▼45,500 -10.29%), 카카오(44,000원 ▼1,950 -4.24%), 삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%), 클러쉬, KT(58,700원 ▼2,900 -4.71%), 전라남도, 서남해안기업도시개발이 포함돼 있다.

삼성SDS컨소시엄은 지난 3월10일 사업계획의 적정성을 평가하는 기술·정책평가와 자본 조달 능력을 확인하는 금융심사를 통과했다. 지난달 말 국민성장펀드 기금운용심의회 등에서 SPC 출자를 승인해 총 4000억원 규모(공공 1160억원+민간 2840억원)의 민·관 출자도 확정됐다. SPC는 추가 자금을 조달해 총 2조5000억원 규모의 국가AI컴퓨팅센터를 구축할 예정이다.

"중소·스타트업 AI서비스 개발 지원…글로벌 진출 발판"

센터는 2028년까지 첨단 AI반도체 1만5000장을 구축할 예정이다. 세계적 수준의 고성능 AI컴퓨팅 자원을 경쟁력 있는 요금으로 제공한다는 목표다. 특히 자금력이 부족한 중소·스타트업 및 학계·연구계 등에 추가 요금 할인과 이용권 등을 제공한다. 이곳에서 개발된 AI서비스가 글로벌 시장으로 진출할 수 있도록 글로벌 기업과도 전략적으로 협업한다.

국내 반도체 생태계 기술 역량을 결집해 전주기 국산 AI반도체 활성화를 지원한다. R&D(연구·개발) 존을 조성해 △국산 AI반도체 설계 및 시제품 개발·검증 △상용화 직전 단계의 NPU(신경망처리장치) 시범 운영 및 신뢰성 검증 과정을 지원한다. 검증된 국산 AI반도체를 실제 도입하는 NPU 존도 마련한다.

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 "국가AI컴퓨팅센터가 민·관 공동 투자의 모범 사례로서, 향후 민간의 본격적인 AI 인프라 투자를 촉진하는 마중물이 될 것으로 기대한다"며 "대한민국이 누구나 AI 혁신에 마음껏 도전할 수 있는 혁신의 장이자 아시아 AI 인프라 허브로 성장할 수 있도록 적극 지원할 계획"이라고 말했다.