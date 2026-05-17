'모자무싸' 구교환, 고윤정 도움으로 자격지심덩어리 인생 굿바이! [종합]

황동만은 영화감독 데뷔를 앞두고 책임감과 두려움에 직면했지만, 변은아의 도움으로 용기를 얻었다. 그는 사채업자의 협박을 통해 악의 본질이 강함이 아닌 지겨움임을 깨달았고, 이를 바탕으로 시나리오의 악역 디테일을 보강했다. 황동만은 사채업자에게 당당히 맞서 더 이상 휘둘리지 않겠다고 선포하며 자격지심을 극복하고 앞으로 나아갔다.

사진='모자무싸' 방송 영상 캡처

‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’ 구교환이 영화감독 데뷔를 앞두고 고윤정에게 파워를 얻고 모든 자격지심을 던져버린다.

지난 16일 방송된 JTBC 토일드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’(연출 차영훈, 극본 박해영, 이하 ‘모자무싸’) 9회에서 영화진흥협회 지원 계약서에 사인한 황동만(구교환)은 무서운 책임감에 직면했다. ‘우리 안의 사자’를 구경하며 떠들던 시절과는 다르게, ‘우리에서 나온 사자’와 맞서야 한다는 의미였다. “어제의 너 같은 인간들이 너 엎어지길 바라면서 개떼처럼 달려들 것”이니 인터넷에 올린 비방 글을 모두 삭제하라는 고혜진(강말금)의 지령도, “뜻대로 찍히는 씬 하나 없고, 수백 번은 도망치고 싶을 거다”라는 박영수(전배수)의 현실 직시도 그를 짓눌렀다.

사진='모자무싸' 방송 영상 캡처

황동만은 변은아(고윤정)가 준비한 축하 케이크의 초를 불면서도 잘되길 빌기보단, 잘못했다고 회개부터 했다. 망하길 바랐던 사람들의 마음도 현재의 자신처럼 간절했다는 걸 몸소 느꼈기 때문. 그 두려움을 감지한 변은아는 도망가고 싶으면 어떻게든 도망가게 해주고, 자신이 지나온 공포를 겪게 두지 않겠다 힘주어 말했다. 그리고 그녀의 인생 목적인 ‘힘 있는 엄마’처럼 황동만을 품었다. 막상 닥치면 덜 무서울지도 모른다는 힘을 얻은 황동만은 변은아 앞에서 ‘미친놈’처럼 상상만 해왔던 신인감독상 수상소감을 발표하며, “당신이 없었다면 이 자리에 서지 못했을 겁니다”라는 고마움을 전했다.

사진=방송 영상 캡처

그런데 황동만에게 실전의 링 위에 오르기에 앞서, 풀어야 할 마지막 숙제가 주어졌다. 주인공의 ‘악의 디테일’을 보강했으면 좋겠다는 고혜진의 피드백이었다. 황동만은 캐스팅 1순위 대배우 노강식(성동일)의 사진을 뚫어지게 노려보며 영감을 얻으려 갖은 애를 썼지만, 초조함에 머리만 쥐어 뜯을 뿐이었다. 실마리는 생각지도 못했던 의외의 곳에서 풀렸다. 바로 그를 괴롭혀왔던 사채업자였다.

사진='모자무싸' 방송 영상 캡처

황동만이 사채까지 손을 댄 이유는 반려묘 ‘요름이’가 갑자기 사고를 당했기 때문. 이미 이자가 눈덩이처럼 불어나 원금에 5배가 넘어선 상황이었다. 사채업자는 그에게 돈 생길 구멍이 생겼다는 걸 눈치채고 더 강하게 협박했지만 황동만이 말을 듣지 않자, 지인들에게 폭로 문자를 발송해 그 치부를 만천하에 드러냈다.

그 과정에서 황동만은 그동안 ‘업자’의 전화벨이 울릴 때마다 자신을 짓눌렀던 스트레스의 근원이 무서움이 아니라 ‘지겨움’이었음을 깨달았다. 그가 내뱉는 무시무시한 육두문자조차 한없이 고루하고 게으르고 상투적이었다. 폭로 문자를 받은 변은아도 “고양이를 살리려고 사채까지 쓴 남자, 이래서 감독님 좋아한다”라며 이런 일로 무너지지 않는다 힘을 불어넣었다.

사진=방송 영상 캡처

황동만은 당당히 제 발로 업자를 찾아가 “나 지금 무서운 게 필요하다. 제대로 보여주면 천만 원이 아깝지 않다”는 파격적인 제안을 던졌다. 하지만 그 기세에 눌린 업자는 되레 어떤 위협도 가하지 못한 채 물러났다. 더 이상 업자에게 휘둘리지 않을 힘을 가진 황동만은 이미 원금의 몇 배를 이자로 갚았다며 “오늘부로 끝”이라고 선포했다. 대개 사람들은 악을 강으로 착각하지만, 악한 업자는 강하지 않았다. 주인공을 강해 보이게 만들면 된다는 숙제를 기어코 풀어낸 황동만은 “내 속에 악은 없어, 강은 있어!”라고 외치며 다시 한번 나아갔다.

사진=방송 영상 캡처

한편, 오정희(배종옥)가 ‘낙낙낙’ 시나리오에서 ‘영실이’라는 필명 뒤에 숨은 친딸 변은아를 단숨에 읽어냈다. 마치 ‘잘난 내 딸’을 발견한 듯 그녀의 얼굴엔 설레는 떨림이 스쳤다. 더불어 과거 노강식이 먼저 제안을 받았던 ‘마이파더’를 ‘마이마더’로 바꿔 역할을 채간 전적이 있는 그녀가 이번엔 변은아의 시나리오를 두고 또 어떤 물밑 작업을 벌일지 새로운 폭풍을 예감케 했다.

그 사이, 변은아는 엄마의 의붓딸 장미란(한선화)을 더 좋아하게 됐다. 사랑한다고 말해버리는 순간, 진짜로 사랑하는 마음이 생겨 연기가 안된다며 헛헛한 마음을 고백하는 장미란은 차가운 머리만 가진 엄마와 달리 동물적 감성을 가졌기 때문. 그런 장미란에게 착륙을 유도하는 관제탑이 돼 준 변은아, 오정희를 둘러싼 두 딸의 흥미로운 서사가 앞으로의 전개에 궁금증을 심었다.

사진='모자무싸' 방송 영상 캡처

‘모자무싸’ 10회는 오늘(17일) 일요일 밤 10시 30분 JTBC에서 방송된다.