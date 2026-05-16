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[속보] 이재용 "삼성 내부 문제로 국민께 심려… 머리숙여 사과"

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속보 이재용 "삼성 내부 문제로 국민께 심려… 머리숙여 사과"

김지영 기자, 최지은 기자
2026.05.16 14:39
(서울=뉴스1) 김도우 기자 = 이재용 삼성전자 회장이 16일 일본 출장을 마치고 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터로 귀국하며 노조 파업에 대한 입장을 밝히던 중 고개숙여 사과하고 있다. 2026.5.16/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김도우 기자
(서울=뉴스1) 김도우 기자 = 이재용 삼성전자 회장이 16일 일본 출장을 마치고 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터로 귀국하며 노조 파업에 대한 입장을 밝히던 중 고개숙여 사과하고 있다. 2026.5.16/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김도우 기자

16일 김포비즈니스항공센터

(서울=뉴스1) 김도우 기자 = 이재용 삼성전자 회장이 16일 일본 출장을 마치고 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터로 귀국하며 노사 문제와 관련 "전세계 고객들께 진심으로 사과드린다"며 입장을 밝히고 있다. 2026.5.16/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김도우 기자
(서울=뉴스1) 김도우 기자 = 이재용 삼성전자 회장이 16일 일본 출장을 마치고 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터로 귀국하며 노사 문제와 관련 "전세계 고객들께 진심으로 사과드린다"며 입장을 밝히고 있다. 2026.5.16/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김도우 기자

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