[속보] 이재용 "삼성 내부 문제로 국민께 심려… 머리숙여 사과"

(서울=뉴스1) 김도우 기자 = 이재용 삼성전자 회장이 16일 일본 출장을 마치고 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터로 귀국하며 노조 파업에 대한 입장을 밝히던 중 고개숙여 사과하고 있다. 2026.5.16/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김도우 기자 16일 김포비즈니스항공센터 (서울=뉴스1) 김도우 기자 = 이재용 삼성전자 회장이 16일 일본 출장을 마치고 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터로 귀국하며 노사 문제와 관련 "전세계 고객들께 진심으로 사과드린다"며 입장을 밝히고 있다. 2026.5.16/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김도우 기자 독자들의 PICK! '활동 중단' 조세호, 최준희 결혼식 사회자로 포착…살오른 모습 윤보미 결혼식, '에이핑크 탈퇴' 손나은 없었다...결혼식 사진 보니 "그만해요" 거절했는데...30대 남성 '특정 부위' 만진 40대 여성 "10억 줄게 손자 이름 이걸로 해"...'촌스럽다' 반대하는 아내