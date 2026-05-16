트럼프 "시진핑 '대만공격시 美 어떡할거냐' 내게 물어…답 안했다"

시진핑 중국 국가주석이 미중 정상회담에서 중국이 대만을 공격할 경우 미국이 어떻게 대응할 것인지를 물었다고 도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령의 중국 순방에 동행한 공동취재단에 따르면 트럼프 대통령은 이날 귀국편 전용기에서 '중국이 대만을 공격할 경우 방어할 것이냐'는 취재진의 질문에 "시 주석이 오늘 내게 그에 대해 물었다"며 "나는 그런 것에 대해선 이야기하지 않는다고 답했다"고 말했다.

트럼프 대통령의 이 같은 발언이 사실일 경우 시 주석이 대만에 대한 무력 통일 시나리오를 염두에 두고 있다는 것을 시사했다는 의미인 만큼 동북아 안보 지형은 물론 전 세계적으로 외교·경제에도 파장이 예상된다.

트럼프 대통령은 "시 주석이 대만 문제에 대해 매우 강경한 생각을 하고 있다"며 "나는 어떤 약속도 하지 않았다"고도 밝혔다. 대만에 대한 무기 지원이나 국가 인정, 유사시 개입 등을 하지 말라는 시 주석의 요구에 확답하지 않았다는 취지로 풀이된다.

트럼프 대통령은 "대만에 무기를 판매할지를 두고 시 주석과 상세히 논의했다"면서도 "내가 결정할 것"이라며 "지금 당장 가장 원하지 않는 것은 9500마일(1만5000㎞) 떨어진 곳에서의 전쟁"이라고 말했다.