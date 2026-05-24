"배달 거부? 잘 마셨는데"…'윤어게인' 최준용, 스벅 사랑은 계속

배우 최준용이 5·18 민주화운동 기념일에 진행된 스타벅스 '탱크데이' 이벤트를 두둔하는 취지의 게시물을 올렸다. 최준용은 윤석열 전 대통령 탄핵을 반대하는 등 극우 성향으로 알려져 있다. /사진=최준용 인스타그램 캡처

배우 최준용이 5·18 민주화운동 기념일에 진행된 스타벅스 '탱크데이' 이벤트를 두둔하는 취지의 게시물을 올렸다. 최준용은 윤석열 전 대통령 탄핵을 반대하는 등 극우 성향으로 알려져 있다.

최준용은 24일 SNS(소셜미디어)에 "스벅 사랑은 계속된다"는 글과 함께 짧은 영상을 공개했다.

영상을 보면 최준용은 배달시킨 스타벅스 커피를 마시며 "스벅 배달 거부라고? 배달 왔는데?"라며 "감사의 쪽지까지 받았다. 아아(아이스 아메리카노)는 역시 스벅이지"라고 했다.

앞서 민주노총 서비스연맹 배달 플랫폼노동조합이 '스타벅스 배달 거부'를 선언한 것을 언급한 것으로 해석된다.

영상을 보면 최준용은 배달시킨 스타벅스 커피를 마시며 "스벅 배달 거부라고? 배달 왔는데?"라며 "감사의 쪽지까지 받았다. 아아(아이스 아메리카노)는 역시 스벅이지"라고 했다. 앞서 민주노총 서비스연맹 배달 플랫폼노동조합이 '스타벅스 배달 거부'를 선언한 것을 언급한 것으로 해석된다. /사진=최준용 인스타그램 캡처

최준용은 19일에도 스타벅스에 대한 지지 의사를 밝혀 논란이 됐다. 그는 당시 SNS에 스타벅스 커피를 든 사진과 함께 "커피는 스벅이지"라는 글과 함께 '#멸공커피', '#멸공형아' 등 해시태그를 덧붙였다.

스타벅스는 지난 18일 텀블러 판매 행사를 진행하며 홍보 문구에 '탱크데이', '책상에 탁' 등 5·18 당시 계엄군 장비와 고(故) 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시키는 표현을 사용해 거센 비판을 받았다.