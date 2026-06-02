"한채영 맞아?" 달라진 틱톡 근황, 건강 우려하는 팬들 속출

최근 배우 한채영이 틱톡 라이브 방송에서 보인 달라진 모습이 일부 팬들의 걱정을 사고 있다. /사진=한채영 틱톡 라이브, 온라인 커뮤니티

배우 한채영이 틱톡 라이브 방송에서 보인 달라진 모습이 일부 팬들의 걱정을 사고 있다.

최근 한채영은 동영상 플랫폼 틱톡의 라이브 방송을 통해 팬들과 소통 중이다. 여러 온라인 커뮤니티에서는 '한채영 달라진 분위기' '건강 염려되는 한채영' 등의 제목의 게시글이 퍼졌다.

해당 게시글에는 한채영이 진행한 틱톡 라이브 방송 속 모습들이 담겼다.

한채영은 짙은 아이 메이크업을 한 채 집 안에서 이어폰을 끼고 방송을 하는 모습이다. 눈 앞머리와 언더라인까지 짙은 아이라인을 그렸다. 큰 눈을 더 강조한 한채영은 보다 갸름해진 턱선을 뽐내 눈길을 끌었다.

최근 배우 한채영이 틱톡 라이브 방송에서 보인 달라진 모습이 일부 팬들의 걱정을 사고 있다. /사진=한채영 틱톡 라이브, 온라인 커뮤니티

한채영은 다른 크리에이터 또는 연예인들과 라이브 매치를 하거나 팬들의 댓글을 하나하나 읽으며 소통하는 모습을 보였다.

다만 초창기 틱톡 라이브 모습과는 달리 짙어진 화장과 피곤한 듯한 모습을 보여 일부 누리꾼들의 걱정을 사기도 했다.

누리꾼들은 "얼굴이 왠지 슬퍼 보인다" "피곤한 거 같다" "눈이 힘이 없어 보인다" "화장이 진해졌다" "틱톡 필터가 이상한 거 같아요" "클레오파트라 느낌" 등의 반응을 보였다.

한채영은 172cm에 47kg으로 '인간 바비인형'이라는 별명을 갖고 있다. 1980년생으로 올해 45세인 한채영은 2007년 4살 연상의 재미교포 사업가와 결혼해 슬하에 2013년생 아들을 두고 있다.