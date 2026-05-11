[기고]탄소 토큰 - 디지털 금본위제 2.0 시대의 미래 금융 엔진

박지영 뮤레파코리아 대표/사진제공=뮤레파코리아

2026년 5월, 미국 금융권은 거대한 변곡점에 서 있다. 2025년 7월 제정된 지니어스 법안(GENIUS Act)이 스테이블코인을 디지털 달러로 확정하는 제도적 기반을 닦았다면, 상원 마크업을 앞둔 클래리티 법안(CLARITY Act)은 그 활용 범위를 명확히 규정하며 디지털 달러 시대를 앞당기고 있다.

지니어스 법안에 따라 서클(Circle) 같은 민간 발행사는 코인 발행을 위해 미 달러 현금과 국채 등 고품질 유동자산을 1대1 비율로 담보로 보유해야 한다. 스테이블코인이 사실상 연준의 통제 아래 놓인 디지털 국채가 된 셈이다. 기존 SWIFT(스위프트) 망의 높은 수수료와 지연 문제를 해결하고 실시간 국가 간 결제를 가능케 해 달러 패권의 확장을 견인하도록 설계된 것이다.

같은 맥락에서 주목할 것이 최근 '미국 준비금 현대화 법안(ARMA)'으로 재발의된 비트코인 전략 비축 계획이다. 과거 '비트코인 법안(BITCOIN Act)'의 내용을 계승한 이 법안은 미 재무부가 5년간 비트코인 100만 개를 매입해 전략 자산화하겠다는 구상을 담고 있다. 무한정 발행되는 달러의 가치 하락을 방어할 디지털 담보를 확보하려는 시도다.

이러한 제도적 정비를 통해 비트코인은 디지털 금으로, 스테이블코인은 공식 결제 인프라로 자리를 잡아 가고 있다. 이 이원적 체계 아래에서 알트코인은 단순 화폐를 넘어 실질적 기술 가치를 증명하는 지표 자산으로 진화해야 한다. 그 대표 주자로 꼽히는 것이 '탄소 토큰'이다. 탄소 감축량이라는 실체적 데이터와 연동된 이 토큰은 블록체인을 통해 조작 불가능한 환경 지표를 제공한다. 최근 상원 마크업 절차에 돌입한 법안이 활동 기반 보상을 허용하는 방향으로 정리되면서 환경과 경제가 선순환하는 신금융 생태계의 핵심 엔진으로 부상할 가능성이 높아지고 있다.

미국은 세 가지 법안을 통해 가치 저장은 비트코인, 일상 결제는 스테이블코인, 그리고 사회적·기술적 가치는 탄소 토큰 등 토큰화된 지표로 관리하는 '디지털 금본위제 2.0' 체계를 구축하려 하고 있다. 이 구도에서 가상화폐의 핵심 논점은 자산의 실체 유무를 넘어선다. 누가 더 신뢰할 수 있는 데이터를 토큰에 담아 국가 시스템과 연결하느냐의 문제로 이동하고 있다. 이 거시적 전환점에서 새로운 가치 측정 기준을 선점하기 위한 디지털 데이터 전략 마련이 시급하다.

글/ 박지영 뮤레파코리아 대표