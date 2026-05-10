"살려달라" 비명에 무작정 뛰어든 남학생...광주 여고생 살인 트라우마

광주 도심에서 일면식 없는 여고생을 살해한 장모씨(24)가 지난 7일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 받기 위해 광주지방법원에 들어서고 있다. /사진=뉴스1

귀가하던 중 흉기 피습을 당해 세상을 떠난 17세 여고생 마지막 말은 "살려달라"였던 것으로 전해졌다.

10일 뉴스1은 광주 첨단에서 발생한 여고생 흉기 피습 당시 피해자를 도우려다 흉기 공격을 당한 고교생 A군(17)과 인터뷰를 보도했다.

A군은 "처음에는 멀리서 연인끼리 싸우는 줄 알았다. 곧이어 '살려달라'는 비명이 들렸다. 그때 그냥 몸이 먼저 움직였다"고 당시를 떠올렸다.

이어 "피해 학생이 저를 보고 119를 불러달라고 했다. 119를 누르려고 휴대전화를 꺼내 내려다본 순간 흉기가 눈앞으로 다가왔다"고 했다.

흉기에 찔린 A군은 휴대전화를 쥐고 있던 오른손으로 범인을 밀치고 현장에서 벗어났다. 이후 지인에게 전화를 걸어 '사람이 칼에 찔렸다. 도움을 요청해달라'고 했다.

A군은 "그 학생이 살았어야 했는데 안타깝고 또 안타깝다"며 "돌이켜보면 무작정 뛰어들기보다는 먼저 신고하고 멀리서 상황을 지켜보면서 신중하게 대응했다면"이라며 말을 잇지 못했다.

이어 "그래도 같은 상황이 오면 또 몸이 움직일 것 같다"며 "이유도 없이 여고생을 살해한 범인을 크게 처벌해야 한다. 최고로 무거운 처벌이 내려져야 한다"고 강조했다.

A군은 전북대학교에서 긴급 수술받은 뒤 목숨을 건져 현재 광주 모 병원으로 전원 돼 치료받고 있다.

평소에도 주변 사람들을 잘 챙기는 성격이었던 A군은 이 사건 이후 일상이 달라졌다고 한다. 낯선 사람이 가까이 다가오면 몸이 먼저 움츠러들고, 주변을 계속 살피게 됐다. 병실에서도 인기척이 들리면 문 쪽부터 바라보게 된다고 했다.

사건은 지난 5일 0시 11분쯤 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 도로에서 벌어졌다. 장모씨(24)가 일면식 없는 여고생 B양(17)을 흉기로 공격했다.

살인과 살인미수로 구속된 장씨는 신상정보공개 결정에 따라 오는 14일 신상이 공개를 앞두고 있다. 경찰 조사에서 장씨는 "죽을 때 누군가를 데려가려 했다. 사는 게 재미없어 자살을 고민하다가 충동이 들어 범행을 저질렀다"는 진술로 일관하고 있는 것으로 알려졌다.

경찰은 장씨가 '묻지마 범죄' 형태 계획 범행을 벌인 것으로 보고 전자 감식과 사이코패스 검사 등 범행 동기를 규명하기 위한 수사를 이어가고 있다.