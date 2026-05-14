올림엔터프라이즈, 5년 연속 '우수프랜차이즈' 기업 선정

올림엔터프라이즈(대표 유창식)가 머니투데이 주최의 '2026 제12회 대한민국 우수기업대상'에서 5년 연속상으로 '우수프랜차이즈대상'을 수상했다.

올림엔터프라이즈는 '마선생 얼큰국밥' 등 다수의 외식 브랜드를 운영하는 프랜차이즈 기업이다. 업체 관계자는 "체계적 시스템과 마케팅 기획 역량을 바탕으로 전국 약 100개 가맹점을 운영하고 있다"면서 "브랜드 기획부터 운영, 홍보까지 전 과정을 통합 관리하며 성장 기반을 다지고 있다"고 말했다.