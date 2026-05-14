[단독]파업 대응 돌입한 삼성전자.."100조 피해, 긴급조정권 발동해야"

(서울=뉴스1) 김민지 기자 = 삼성전자 노사 협상이 사후조정에서도 합의점을 찾지 못해 총파업 위기가 고조되면서 정부의 긴급조정권도 거론되고 있는 가운데 13일 서울 서초구 삼성전자 본사 사옥에 걸린 삼성그룹 깃발이 바람에 펄럭이고 있다. 사후조정까지 무산되면서 노조는 예정대로 총파업 수순에 들어갈 가능성이 커졌다. 현재 노조는 21일부터 18일간 총파업을 예고한 상태다. 2026.5.13/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김민지 기자

삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%)가 노동조합의 파업 예고일을 일주일 앞두고 본격적인 대응 체제에 돌입했다. 파업이 현실화될 경우 설비를 가동하더라도 대규모 인력 부족에 따른 품질 문제가 생길 수 있어 미리 대비에 나선 것으로 보인다. 천문학적 성과급을 요구하며 국가 전략산업인 반도체 생산을 볼모로 잡은 노조 탓에 관련 피해가 현실화 정부가 서둘러 긴급조정권을 발동해야한다는 목소리가 나온다.

14일 반도체업계에 따르면 삼성전자는 이달 21일로 예정된 반도체 노조 파업을 앞두고 생산량 감축 검토 등을 점검하는 비상관리에 들어갔다. 업계 관계자는 "반도체의 경우 다른 산업과 달리 파업 이전부터 생산량과 품질관리를 시작해야 그나마 피해를 최소화 할수 있다"며 "품질 관리를 위해서는 생산량을 파업 이전에 축소해놔야 한다"고 강조했다. 생산라인 초입에 투입하는 신규 웨이퍼(반도체의 기본 재료) 수량을 제한하고 단가가 높은 HBM(고대역폭메모리) 등 최신 공정(최첨단 선단 공정) 위주로 제품 믹스를 재편하는 작업을 해야한다는 의미다.

일단 파업으로 반도체 생산라인이 멈추면 약 100조원의 손실이 발생할 수 있다는게 업계의 추산이다. 또다른 관계자는 "위법 파업행위 금지 가처분 신청 건이 법원에서 인용되더라도 최소 10조원에서 20조원의 손실이 예상되며 제조공정이 전면 중단되면 100조원 규모의 천문학적 손실이 발생할 것"이라고 지적했다.

이처럼 손실 규모가 늘어나는 이유는 파업 충격이 회복되려면 노조가 예고한 18일의 기간보다 훨씬 더 긴 시간이 필요하기 때문이다. 파업에 대비한 사전 예비작업과 사후 안정화 작업까지 더해지면 한 달 이상 생산 차질이 불가피한 구조다.

김동원 KB증권 리서치본부장은 최근 보고서에서 "최악의 시나리오를 가정할 때 파업이 18일간 지속될 경우 종료 이후에도 자동화 라인의 재가동 및 정상화 과정에 추가로 2~3주의 시간이 소요될 가능성이 크다"고 분석했다.

그럼에도 노조는 파업 수순을 밟고 있다. 이날부로 파업 참가 신청자는 4만3286명에 달하는 것으로 전해졌다. 삼성전자 반도체(DS)부문 전체 임직원이 약 7만7000여명인 점을 고려하면 반도체 공장이 셧다운될 가능성이 적지 않다는 관측이다.

24시간 가동되는 반도체 라인의 특성상 잠시라도 라인이 멈추면 엄청난 피해가 불보듯 뻔하다. 앞서 2018년 평택 공장 정전사고 때는 단 28분 가동 중단에 약 500억원의 손실이 발생했다. 이를 환산하면 1시간에 약 1071억원, 하루 약 2조6000억원의 손실에 해당된다. 1분당 손실액이 10억원을 넘는 셈이다.

문제는 '보이지 않는 비용'이 더 치명적이라는 사실이다. 전문가들은 △신뢰 자산의 소멸 △전환비용에 따른 영구적 시장 상실 △AI(인공지능) 반도체 패권 경쟁기의 기회비용 상실 등을 주요 리스크로 꼽는다. 공급 안전성이 흔들리면 고객이 떠나고 '한번 이탈한 고객은 다시 돌아오기 어렵다'는 경고도 나온다.

(서울=뉴스1) 김민지 기자 = 삼성전자 노조가 5월 총파업에 돌입한다. 18일 삼성전자 노조 2개 단체(초기업노동조합 삼성전자지부노조·전국삼성전자노조)에 따르면 이날 전체 조합원을 대상으로 파업 찬반투표를 실시한 결과, 93.1%가 쟁의행위에 찬성했다고 밝혔다. 투표에는 재적 조합원 약 9만 명 중 73.5%인 6만6019명이 참여했다. 사진은 이날 오후 서울 서초구 삼성전자 사옥 모습. 2026.3.18/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김민지 기자

재계에서는 100조원에 달하는 막대한 피해가 예상되는 만큼 정부가 최악의 상황을 막기 위해 긴급조정권을 발동해야 한다고 보고 있다. 긴급조정의 경우 '노동조합 및 노동관계조정법 제76조'에 근거한 제도로 쟁의행위가 국민경제를 현저히 해할 우려가 있을 때 고용노동부 장관이 발동할 수 있는 예외적 조정 절차다. 발동 시 30일간 모든 쟁의행위가 중단되며 중앙노동위원회(중노위)가 직권 조정 절차에 착수한다.

업계 관계자는 "노사 자율 협의가 우선이라는 원칙은 존중하지만 이번 사안은 461만 소액주주의 자산, 1700여 협력사의 생계, 글로벌 반도체 공급망의 안정성이 모두 걸린 사안"이라며 "이미 노조 측이 협상 테이블을 박차고 강경 투쟁을 예고한 상황에서 자율 해결만 기대하기 어렵다면 정부가 긴급조정권이라는 법적 장치를 적극 활용해 국가 경제를 지키는 것이 책임있는 자세"라고 촉구했다. 또다른 관계자는"과거 긴급명령은 파업 시작후 발동했으나 반도체는 업의 특성상 파업 전에, 그것도 한시라도 빨리 해야한다"고 말했다.