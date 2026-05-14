부산항만공사 우수 행정·정책 사례 우수상 수상

유창훈 BPA 메가포트 계획팀장(왼쪽에서 2번째)이 우수상을 받고 기념촬영을 하고 있다./사진제공=BPA

부산항만공사(BPA)는 14일 공공정책평가협회의 '2026 우수 행정 및 정책사례 공모전'에서 우수상을 수상했다.

BPA는 '탈탄소 및 디지털 메가포트 개발' 사례를 공모했고 북극항로 시대를 대비해 △자원순환을 통한 탈탄소 실현 △디지털전환을 통한 물류 효율성을 확보했다는 평가를 받았다.

특히 탈탄소 실현을 위해 정부의 자원순환 권장 정책에 부응한 순환골재 활용 사례가 높은 평가를 이끌었다. BPA는 부산항의 건설공사에 순환골재 28만㎥를 활용해 25억원의 예산절감 및 121억원의 경제적·환경적 편익을 창출했다. 순환골재의 품질 신뢰성 향상을 위한 민관 협력과 관련 기준 제정 등의 노력도 높은 평가를 받았다.

부산항의 디지털 메가포트 구축을 위한 ECS 개발 및 디지털트윈 등 관련 기술 사례도 성과를 인정받았다. 앞으로 기술 실증 및 고도화 과정을 거쳐 진해신항에 적용할 예정으로 K스마트항만 모델 선도 사례가 될 것으로 기대한다.

송상근 BPA 사장은 "이번 수상은 지속가능한 부산항을 만들기 위한 그간의 노력이 인정받는 이정표라고 생각한다"라며 "앞으로도 탈탄소화와 디지털 메가포트 구축에 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.