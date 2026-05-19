에스엘더블유랩, 서산 부석고서 AI 기반 탐구교육 '그래프미' 운영

AI 기반 교육테크 기업 에스엘더블유랩(SLW LAB)이 지난 13일 충남 서산 부석고등학교에서 AI 기반 프로젝트형(PBL) 탐구교육 프로그램인 '그래프미(GraphMe)'를 운영했다고 밝혔다.

이번 프로그램은 2028 대입 개편에 발맞춰 중요성이 커진 학생부 기반의 탐구 역량과 자기주도성을 강화하기 위해 마련됐다. '그래프미'는 AI 기반 자기 설계 로드맵과 학습 지원, 지역 문제 탐구 리빙랩 활동을 결합한 고교 대상 탐구교육 프로그램이다.

이날 교육에서 학생들은 생성형 AI 도구를 활용해 개인별 인재상을 설계하고, 탐구 주제를 설정해 실제 교과 활동과 연결하는 맞춤형 튜터링을 받았다. 이와 함께 지역사회 현안을 직접 조사하고 공공데이터 분석, 설문조사, 인터뷰를 거쳐 도출한 정책 아이디어를 지자체 및 교육청 관계자들과 공유하는 리빙랩 활동도 수행했다.

에스엘더블유랩은 지난 2024년부터 여러 지역 학교에서 '그래프미' 프로그램을 운영해왔으며, 각 지역 교육특구사업단과 연계한 심층 연구 활동을 진행하고 있다. 최근에는 교육청 AI 전환(AX) 연수와 교원 연수, 데이터 기반 탐구활동 설계 프로그램 등을 운영하며 공교육 중심의 AI 교육 모델 구축을 추진 중이다.

에스엘더블유랩 관계자는 "대입과 교육 환경 변화 속에서 학생부 기반 탐구 역량이 더욱 중요해지고 있다"며 "앞으로도 지역 연계형 참여 탐구교육 모델과 AI 기반 프로그램을 지속 확대해 학생들이 스스로 진로와 탐구 방향을 설계할 수 있도록 지원할 계획"이라고 말했다.