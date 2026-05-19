삼성전자 파업 D-2, 사실상 막판 협상…"쟁점 2가지, 합의 가능성 있다"

최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 총파업 예고 시한을 이틀 앞둔 19일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 사후조정 2일차 오후회의에 참석하고 있다. (공동취재) 2026.5.19/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(세종=뉴스1)

19일 삼성전자 임금협상 조정을 위한 중앙노동위원회의(중노위) 사후조정회의가 열리고 있는 가운데 이날 중 협상 타결 가능성도 거론된다.

중노위는 이날 오전 10시부터 정부세종청사에서 삼성전자 임금협상 관련 2차 사후조정 회의를 진행 중이다. 이날 오후 2시 회의 재개를 위해 회의장에 입장하던 박수근 중노위 위원장은 "노사가 서로 양보하고 있는 상황"이라며 "합의될 가능성도 일부 있다"고 밝혔다.

핵심 쟁점에 대한 질의에 박 위원장은 "두 가지 정도 쟁점이 안 좁혀지고 있다"며 "가장 중요한 거 아시지 않냐"고 답했다. 두 가지 쟁점이란 성과급 규모와 제도화를 의미하는 것으로 보인다. 현재 삼성전자 노조측은 영업이익의 15% 재원 활용과 성과급 제도화를 요구하고 있다. 반면 사측은 영업이익 10%와 유연한 성과급제를 고수하는 것으로 알려졌다.

박 위원장은 정부의 조정안 제시 여부에 대해 "(조정안을) 안 만드는 게 좋지 않겠냐"며 "대안은 오후쯤 할 것"이라고 말했다. 정부 조정안 보다는 노사 양측의 합의에 따라 협상을 타결해야 한다는 의미다.

박 위원장은 이날 오전 회의 개시를 위해 입장하면서도 "노사 의견이 일부는 좁혀지고 있다"며 "최종적으로 양사가 타결될 수 있는지 여부를 보고 그게 안 될 때는 조정안을 낼 것이다. 아직까지는 양 당사자가 타결 가능성이 있으니 보고 결정하겠다"고 말하기도 했다.

사측은 이날 사후조정 시작 1시간 40분 전인 오전 8시20분쯤 회의장에 도착했다. 노조측도 1시간 일찍 회의장에 들어갔다. 노사 모두 별다른 발언은 하지 않았다.

오는 21일 총파업을 앞두고 이날 사후조정이 사실상 마지막 협상 자리가 될 것으로 보인다. 이날 협상이 결렬될 경우 노조측은 파업을 강행한다는 입장이다. 파업 강행시 정부는 국민경제에 미치는 영향 등을 고려해 강제 조정 절차인 긴급조정권을 발동할 것으로 예상된다.