한화오션, AI 기술 기반으로 함정 설계·MRO 혁신한다

19일 서울 중구 한화빌딩에서 열린 '제4회 차세대 스마트 함정 기술 연구회'에서 한화오션 특수선사업부장 어성철 사장(왼쪽 여섯번째)이 행사 발표자들과 기념촬영을 하고 있다 /사진제공=한화오션

한화오션(111,500원 ▼400 -0.36%)은 '제4회 차세대 스마트 함정 기술 연구회'를 열고 스마트 함정 기술과 미래 해양방산 연구 개발 방향에 대한 의견을 공유했다고 20일 밝혔다.

지난 19일 서울 중구 한화빌딩에서 열린 이번 행사에는 대통령직속 국가인공지능전략위원회 국방∙안보분과 심승배 위원장을 비롯해 군, 학계, 방산업체 등에서 120여명의 전문가가 참석했다.

각 세션에선 인공지능(AI)과 데이터 기술을 기반으로 함정의 설계, 운영, 유지·보수·정비(MRO) 체계 등을 바꾸기 위한 다양한 접근법이 소개됐다. AI 및 클라우드 전환 전략 전문가인 김한결 마이크로소프트(MS) 팀장은 스마트 함정 및 MRO 혁신을 위해 AI를 '어떻게 신뢰하고 통제하며, 수익화할 것인가'라는 화두를 던졌다.

박남옥 구글 클라우드 코리아 대표는 데이터 주권을 완벽히 보장하는 '소버린(Sovereign) AI'와 함정의 다양한 체계 등과 직접 상호작용하는 '물리적(Physical) AI'가 차세대 스마트 함정의 핵심 동력으로 작용할 디지털 혁신 방향을 공개했다.

AI 기반 전산 설계와 시뮬레이션 분야 전문가인 노명일 서울대 조선해양공학과 교수는 AI가 선박 설계의 각 단계를 어떻게 혁신하고 있는지를 제시했다. 노 교수는 "함정 설계의 경쟁력 강화를 위해 전통적인 방식에 머무르기보다는 신기술을 적극적으로 포용해야 한다"며 "산∙학∙연 협력을 통해 지속적으로 기술을 다듬어 나가야 한다"고 제언했다.

아울러 스마트 조선소, 자율운항 및 AI기반 조선∙해양시스템 분야의 전문가인 정현 충남대 자율운항시스템공학과 교수와 해양 방산 분야에서 풍부한 실무 경험과 글로벌 디지털 엔지니어링 전문성을 보유한 다쏘시스템의 신정일∙프랑수아 마티외 파트너 등이 참여했다.

어성철 한화오션 특수선사업부장 사장은 "한화오션은 함정이 단순한 강철 구조물을 넘어 최첨단 기술이 살아 숨 쉬는 하나의 거대한 유기체로 진화해야 한다는 믿음으로 거침없이 달려왔다"며 "앞으로 우리 함정이 글로벌 해양방산의 패러다임을 선도하는 전략 자산으로 우뚝 설 수 있도록 치열한 연구 개발을 지속해 나가겠다"고 말했다.