LG전자, 미국 포브스 선정 '장애인 접근성' 혁신 기업

LG전자가 미국 경제전문지 포브스(Forbes)가 꼽은 글로벌 접근성 혁신 기업으로 선정됐다. 사진은 점자패널, 수어안내, 스크린리더 등 접근성 기능을 통합 적용한 키오스크가 세계 최대 접근성 콘퍼런스 CSUN AT 2026에 전시된 모습. /사진제공=LG전자

LG전자가 미국 경제전문지 포브스(Forbes)가 선정한 '글로벌 200대 접근성 혁신' 명단에 이름을 올렸다고 20일 밝혔다. 포브스는 지난해부터 장애인 접근성 향상을 위한 혁신을 선보인 기업, 단체, 개인을 선정해 발표하고 있다.

LG전자는 글로벌 ESG 비전인 '모두를 위한 더 나은 삶(Better Life for All) 아래 모두를 위한 디자인(Design for All)' 전략을 두고 제품과 서비스 접근성을 높이기 위한 다양한 노력을 이어가고 있다.

대표적인 제품으로는 올해 초 세계 최대 접근성 콘퍼런스 'CSUN AT 2026'에서 처음 선보인 키오스크가 있다. 이 제품은 점자패널, 수어안내, 스크린리더 등 접근성 기능을 통합 적용해 장애 고객의 사용 편의성을 높인다. 휠체어 사용자나 키가 작은 고객은 버튼을 눌러 높낮이를 조절할 수도 있다.

AI홈 허브 LG 씽큐 온은 고객과 대화하며 생활 패턴을 학습·예측하고 집 안 가전이나 IoT(사물인터넷) 기기를 최적으로 제어한다. 씽큐 온과 연동해 문 열림 안내, 움직임 감지, 전력 모니터링이 가능한 IoT 센서는 청각장애인도 편리하게 사용할 수 있도록 소리 대신 조명과 연동한 빛으로 알람을 제공한다.

LG 컴포트 키트는 고객이 가전을 편리하게 사용하도록 보조하는 액세서리로 △식기세척기 도어를 편리하게 여닫도록 돕는 이지핸들(도어) △세제 투입구와 투입량을 알기 쉽게 표시해주는 이지세제컵 △정수기 출수 위치에 정확하게 컵을 놓을 수 있도록 안내해주는 이지트레이(물받침) 등 총 18종이다. 장애인, 고령자 고객 외에도 영유아 자녀를 둔 고객 등 다양한 고객 경험을 고려해 개발됐다.

서비스 접근성을 높이기 위한 노력도 지속한다. 거동이 불편한 고객이 편리하게 매장을 이용할 수 있도록 전담 매니저가 주차장에서부터 매장 이동, 제품 체험 등을 1대1로 돕는 베스트 동행 케어 서비스나 수어 사용 고객을 위한 전용 상담 서비스 등을 운영 중이다.