[칼럼]소규모 건설현장 품질관리 사각지대, 구조적 해법 필요하다

국내 건설산업은 대형화·첨단화되고 있지만, 여전히 많은 소규모 건설현장은 품질관리 측면에서 구조적인 한계를 안고 있다. 대형 현장은 전문 인력과 체계적인 시스템이 운영되고 있지만, 소규모 현장은 한정된 인원이 여러 업무를 동시에 수행하는 경우가 많아 품질관리가 우선순위에서 밀리는 사례가 적지 않다.

그 결과 설계도서 검토 미흡, 자재검사 누락, 콘크리트·방수·철근 등 핵심 공정 관리 부족, 품질기록 미비 등의 문제가 반복되고 있으며, 이는 결국 하자와 재시공, 분쟁 비용 증가로 이어지고 있다.

소규모 현장의 품질 문제는 단순히 현장 의지 부족이 아니라 전문 인력과 관리 시스템 부족에서 비롯되는 구조적 문제다. 현장을 지적하기보다 실제로 실행 가능한 품질관리 체계를 지원하는 것이 중요하다.

전문가들은 소규모 현장의 품질 수준 향상을 위해 ▲공정별 핵심 체크리스트 표준화 ▲실무 중심 품질관리 교육 확대 ▲전문가의 정기 지도점검 ▲형식적인 품질관리(시험) 서류중심의 업무가 아닌 실행 중심 관리가 필요하다고 지적한다. 특히 실제 하자 사례와 공정별 위험요소를 중심으로 한 현장 맞춤형 교육과 예방 중심 점검의 중요성이 커지고 있다.

품질관리는 단순 공사비 지출이 아니라 하자와 사고를 예방하는 가장 효과적인 투자다. 앞으로는 시공실적보다 품질 신뢰도가 건설사의 경쟁력을 결정하게 될 것이다.

특히 반복적으로 발생하는 하자 사례를 분석해 현장별 위험요소를 사전에 점검하고, 공정별 핵심 관리사항을 중심으로 실무형 교육을 진행하면서 현장의 예방 중심 품질관리 체계 정착에 힘써야 한다. 또한 단순 지적이 아닌 개선 방향과 실질적인 대응방안을 함께 제시하는 현장 밀착형 컨설팅이 필요하다. 소규모 현장의 품질 수준 향상이 곧 건설산업 전체의 경쟁력을 높이는 길이다. 정부와 업계가 함께 현장 중심의 실질적인 지원체계를 확대해야 한다. 글/ 한국건설품질진흥원 정상기 대표