앵그리 포테이토, 벨기에 맥주 '듀체스 드 부르고뉴' 팝업 협업 성료

(주)스낵토리(대표 임형재)의 패스트 캐주얼 생감자 브랜드 '앵그리포테이토(Angry Potato)'가 벨기에 프리미엄 맥주 '듀체스 드 부르고뉴(Duchesse de Bourgogne)'와 함께한 브랜드 체험형 팝업 행사 'House of Duchesse'를 성료했다고 밝혔다.

'듀체스 드 부르고뉴'와 '앵그리 포테이토'의 협업 팝업 행사/사진제공=듀체스 드 부르고뉴

이번 행사는 지난 15일 서울 씨에스알 테이블에서 열렸으며, 오후 7시부터 9시 30분까지 인플루언서와 B2B 관계자 등 약 200명을 대상으로 진행됐다.

행사장에는 듀체스 드 부르고뉴의 브랜드 스토리와 제품 특성을 소개하는 공간이 마련됐으며, 참가자들이 맥주의 풍미와 페어링 경험을 자연스럽게 체험할 수 있도록 구성됐다.

'듀체스 드 부르고뉴'와 '앵그리 포테이토'의 협업 팝업 행사/사진제공=듀체스 드 부르고뉴

이 같은 브랜드 확장에는 임형재 대표가 국내 외식 시장에서 쌓아온 운영 경험과 브랜드 인큐베이팅 역량이 반영됐다는 평가다. 임 대표는 스낵토리 외에도 엠브로컴퍼니, 공사일공에프앤비를 통해 외식 브랜드 기획, 메뉴 개발, 매장 운영, 교육, 물류, 확장 전략 등 외식 사업 전반을 실무 중심으로 고도화해 왔다.

특히 더바른정국밥, 미슐랭면, 곱떡치떡 등 다양한 외식 브랜드 운영 경험을 바탕으로, 업종별 메뉴 경쟁력과 현장 운영 구조를 분석하고 이를 브랜드화하는 데 집중해 왔다.

스낵토리는 이번 팝업 협업을 계기로 앵그리포테이토의 감자칩 라인업과 브랜드 협업 모델을 더욱 확장해 나갈 계획이다. 백화점 식품관, 브랜드 팝업, 프리미엄 페어링 행사 등 다양한 접점을 통해 앵그리포테이토만의 생감자 기반 메뉴 경쟁력을 강화한다는 방침이다.