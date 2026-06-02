키즈스피치 마루지, 2026년 상반기 우수가맹점 선정

스피치 교육기업 에스앤브이의 어린이스피치 학원 키즈스피치 마루지(대표 이지은)가 2026년 상반기 우수가맹점을 선정해 포상했다고 2일 밝혔다.

오하진 키즈스피치 마루지 경기광주센터 원장/사진제공=에스앤브이

이번 상반기 우수가맹점으로는 키즈스피치 마루지 경기광주센터(원장 오하진)가 선정됐다. 체계적인 커리큘럼과 철저한 학원생 관리, 어린이스피치 교육 효과를 인정받으며 학부모들의 높은 만족도를 기록했다.

또한 최근에는 사춘기로 불안감을 느끼는 중학생들을 위한 스피치 교육 프로그램도 강화하고 있다. 수행평가 발표, 면접 스피치, 대화법, 자기표현 훈련 등을 중심으로 실질적인 소통 능력 향상에 집중하며 스피치 교육 영역을 넓혀가고 있다.

오하진 원장은 유아의 감정 발달을 돕는 교재 '마음'을 직접 개발한 스피치 교육 전문가로, 아이들이 자신의 감정을 올바르게 인식하고 표현할 수 있도록 꾸준히 연구해왔다. 오하진 원장은 "300개 이상의 다양한 커리큘럼을 기반으로 아이들 한 명 한 명에게 맞춤형 스피치 교육을 제공하기 위해 노력해왔다"며 "단순히 말을 잘하는 아이를 만드는 것이 아니라, 자신의 생각을 자신 있게 표현하고 친구들과 건강하게 소통할 수 있는 아이로 성장하도록 돕는 것이 목표"라고 전했다.

이지은 대표는 "경기광주센터는 키즈스피치 마루지의 체계적인 어린이스피치 커리큘럼과 교육 운영 시스템의 우수성을 현장에서 증명했다"며 "전국 가맹점이 함께 성장할 수 있도록 교육 콘텐츠 개발과 운영 지원을 지속적으로 강화하겠다"고 밝혔다.