HD건설기계, 폴란드 軍에 '270억원 규모' 불도저 공급 계약

HD건설기계의 15톤급 디벨론 불도저./사진제공=HD건설기계

HD건설기계는 최근 폴란드 제3지역군수기지의 궤도식 불도저 조달 사업에서 최종 공급 업체로 확정됐다고 4일 밝혔다.

공급되는 제품은 15톤급 디벨론(DEVELON) 불도저 50대(약 270억원 규모)다. 옵션에 따라 향후 공급 물량이 확대될 수 있다.

HD건설기계가 유럽 국가 군 조달 사업에서 대규모 수주를 따낸 건 이번이 처음이다. 유럽 시장에 불도저 제품을 출시하고 2년 만에 달성한 성과라는 의미도 있다.

최근 유럽 시장에서 두각을 드러내고 있는 'K방산'의 강점인 신속한 납기 역량과 전사 차원의 기술 대응력이 긍정적으로 작용했다는 평가다. 폴란드 측은 오는 11월까지 제품을 전량 공급해야 하는 촉박한 납기 일정을 제시한 것으로 전해졌다.

HD건설기계는 또 이번 수주를 위해 양산 장비를 기반으로 △차체 높이 조절 △주행속도 상향 △군용 도장 등 고객 맞춤형 요구사항에 철저히 대응했다.

임정우 HD건설기계 유럽권역장은 "이번 계약은 까다로운 군 조달 조건을 충족하며 유럽 현지에서 제품의 성능과 품질, 공급 능력까지 인정받은 사례"라며 "앞으로도 다양한 작업 환경과 특수 목적 수요에 맞춘 제품 경쟁력을 강화해 건설 장비뿐 아니라 공공, 군납, 인프라 복구 시장에서도 신뢰받는 파트너로 자리매김하겠다"고 말했다.